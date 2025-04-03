Об этом в интервью журналистам рассказала климатолог Вера Балабух.

По ее словам, безснежная зима приводит к тому, что растительные остатки не гниют и легко воспламеняются при высоких температурах и ветре. Чтобы уменьшить риск пожаров, важно своевременно убирать сухую растительность и быть максимально осторожными с открытым огнем.

Эксперты также рекомендуют создавать специальные противопожарные полосы вокруг населенных пунктов и регулярно проводить просветительскую работу среди населения. Помимо пожаров, по тем же причинам опасны пылевые бури, которые могут негативно повлиять на здоровье людей.

Читайте также: