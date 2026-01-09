Ключевые моменты:

Автобусы — временная мера для компенсации дефицита трамваев и троллейбусов.

Из-за нехватки водителей и автобусов интервалы в часы пик могут нарушаться, а транспорт часто переполнен.

Социальные автобусы в Одессе: почему они не могут полностью заменить электротранспорт

В Одессе бесплатные автобусы стали временной заменой электротранспорту (трамваям и троллейбусам), который раньше составлял около 40% перевозок в городе. В ответ на дефицит электричества, городская власть вынуждена организовать автобусные маршруты, но количество автобусов и водителей не позволяет полностью покрыть нужды города.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии и ответили на часто задаваемые вопросы о работе городского транспорта:

Почему автобусы не останавливаются везде?

Автобусы останавливаются только на оборудованных остановках. Маршруты составлены в основном с привязкой к остановкам электротранспорта. Это решение помогает оптимизировать маршруты и избежать пробок, но также ограничивает количество остановок.

Почему водители делают перерывы?

Законодательство Украины требует обязательных перерывов для водителей. Это необходимо для их безопасности и работоспособности. Поэтому водители могут делать длительные обеденные перерывы.

Почему автобусы не могут заезжать на АЗС с пассажирами?

Это связано с безопасностью. Заезд автобусов на автозаправочные станции с пассажирами запрещен.

Почему в часы пик автобусы переполнены?

Интервал в часы пик должен составлять 9-15 минут, но пробки и длительная посадка могут его нарушать. Также, из-за ограниченного автобусного парка, спрос на транспорт не всегда покрывается в полной мере.

Как распределяются автобусы по направлениям?

Автобусы распределяются в зависимости от пассажиропотока, который был собран на трамвайных и троллейбусных маршрутах до 13 декабря 2025 года, когда произошел блэкаут.

Какие маршруты заменяются автобусами?

Бесплатные автобусы ходят по маршрутам трамваев №5, №7, №17, №21, №26, №27 и троллейбусов №3, №8, №9. Кроме того, количество маршрутных такси увеличили по просьбе городских властей.

Почему нет утренних рейсов до 6:00?

Спрос на перевозки до 6:00 утра крайне низкий, поэтому автобусы направляются на часы пик. Когда будет решен дефицит водителей и подвижного состава, утренние рейсы будут возобновлены.

Отметим, в редакцию «Одесской жизни» поступило большое количество вопросов о работе социального транспорта (в мэрии ответили лишь на некоторые), и наша команда отправила официальный запрос городским властям. Ответа пока не было, а когда редакция его получит, мы обязвательно проинформируем об этом наших читателей. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Напомним, в рамках проекта Минразвития «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», Одесса получила автобусы от Львова, Кропивницкого и Николаева и других громад.