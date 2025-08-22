Ключевые моменты:

В Одессе ночью прогнозируется сильный дождь с грозой и сильным южным ветром, днём — порывы северо-западного ветра до 20 м/с.



По области также ожидаются грозы и порывы ветра, местами — сильные осадки.



Температура: в городе ночью 18–20°, днём 24–26°; по области — 15–20° ночью и 22–27° днём.



Видимость на дорогах во время дождя будет снижаться до 1–2 км, водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

Предупреждение о возможной опасности

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей объявил жёлтый уровень опасности. Это означает, что погодные условия могут представлять риск для транспорта и отдыха на открытом воздухе. На побережье из-за сильного ветра возможно волнение моря, что опасно для купания.

Прогноз погоды в Одессе на 23 августа

В ночь с 22 на 23 августа в городе ожидается сильный дождь с грозой. Ветер будет порывистым: сначала южный, а утром и днём сменится на северо-западный с силой до 15–20 м/с. Температура составит 18–20° ночью и 24–26° днём. Из-за осадков видимость на дорогах может снижаться до 1–2 км.

Температура морской воды 20–21°. Сильные волны могут представлять опасность.

Прогноз погоды для Одесской области на 23 августа

В населённых пунктах Одесской области синоптики также прогнозируют грозовые дожди различной интенсивности. Ночью и днём возможны порывы ветра до 20 м/с. Температура воздуха составит 15–20° ночью и 22–27° днём.