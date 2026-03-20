Ключевые моменты:

  • Депутаты заявляют: массовая перевозка животных во время войны может быть опасной и даже смертельной для старых и ослабленных особей;
  • Активисты настаивают на улучшении условий и частичной эвакуации животных, в том числе за границу, где есть предложения их принять;
  • Руководство зоопарка говорит о скоординированной информационной кампании и предполагает попытки «зачистки» территории;
  • В центре конфликта — не только благополучие животных, но и вопросы финансирования, доверия и потенциального использования привлекательной городской земли.

Журналисты «Одесской жизни» собрали позиции всех сторон конфликта: комментарии депутата Одесского горсовета Анастасии Большедворовой, директора зоопарка Игоря Белякова и участницы проверочной комиссии Анжелики Карапетян.

В материале проанализированы официальные решения городской власти, в частности программа развития «Зоопарк-100», принятая Одесским горсоветом в 2013 году, а также данные о бюджетном финансировании и судебных процессах, которые повлияли на модернизацию учреждения.

Журналисты проверили информацию о проверках контролирующих органов, заявления о нарушениях и факты их отсутствия, а также обратились к опыту других украинских зоопарков (Киевского и Николаевского) относительно рисков транспортировки животных.

Отдельно учтён международный контекст: подтверждены обращения активистов в европейские организации и готовность отдельных санктуариев принимать животных. Все ключевые тезисы сопоставлены с открытыми источниками, официальными заявлениями и свидетельствами участников процесса.

Позиция депутатов: война — не время для экспериментов над животными

Одесский зоопарк вновь оказался в центре громкого конфликта, который вышел далеко за рамки разговоров о рационе львов или ремонте клеток. Сегодня это точка столкновения, где с одной стороны — руководство, заявляющее о скоординированных информационных атаках, с другой — активисты, требующие немедленного спасения животных, а между ними — депутаты, суды и слухи о будущей застройке. Действительно ли животным нужен переезд во время войны и не станет ли «гуманитарная эвакуация» первым шагом к исчезновению старого зоопарка с карты города? «Одесская жизнь» выслушала все стороны этого запутанного конфликта.

Депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова называет ситуацию вокруг Одесского зоопарка болезненной и тревожной. По её мнению, в публичном пространстве активизировались люди, которые позиционируют себя как зоозащитники, однако многое из того, что они озвучивают, является либо недостоверным, либо как минимум опасным.

Особое беспокойство у неё вызывает идея переноса зоопарка на другую территорию. По её словам, подобные предложения звучали даже во время рабочих совещаний. Среди возможных локаций называли парк Савицкого и Люстдорфский. Однако, по убеждению депутата, сам подход — говорить о масштабном перемещении животных во время войны — является неприемлемым.

Логика Большедворовой проста: перевозка животных — это не перемещение мебели и не смена кабинета. Для многих обитателей зоопарка это серьёзный стресс, а для старых или ослабленных животных — прямая угроза жизни. Депутат подчёркивает, что Одесский зоопарк фактически выполняет ещё и функцию приюта, где живёт много животных преклонного возраста.

– Специалисты из других зоопарков, в частности Николаевского и Киевского, также обращали внимание на сложность и опасность перевозки без крайней необходимости, – говорит депутат. – И именно это делает особенно странными категорические требования активистов быстро куда-то вывозить животных.

При этом Большедворова не отрицает, что проблемы в зоопарке есть. Напротив, она подчёркивает: сама была среди инициаторов проверок деятельности учреждения. Но после увиденного и общения с экспертами пришла к выводу, что ключевая проблема — это не «катастрофа, которую скрывают», а хроническое недофинансирование.

Именно из-за нехватки средств модернизация Одесского зоопарка продвигается слишком медленно. Нужны крупные инвестиции, а в условиях войны это ещё сложнее. При этом определённые шаги город всё же предпринимал: выделялись средства, в частности на модернизацию системы отопления, хотя часть этих работ, по её словам, зависла из-за судебных процессов.

Большедворова допускает, что ситуация может развиваться в сторону постепенного вытеснения учреждения с последующими попытками использовать эту землю иначе.

– Мы тревожно оцениваем вероятность влияния на руководство зоопарка, – говорит она. – В частности возможное назначение человека, связанного с частным Биопарком, а это потенциальный конфликт интересов. Вместо информационного давления нужна реальная помощь — привлечение меценатов, бизнеса, поддержка модернизации, а не кампании, которые лишь раскачивают конфликт.

Позиция активистов: об условиях, в которых живут животные

Общественный деятель Анжелика Карапетян, входящая в комиссию по проверке эффективности работы Одесского зоопарка, считает, что нынешняя волна общественного внимания к зоопарку — закономерный результат изменений в самом обществе. Акцию в защиту животных, о которой много говорили в последние месяцы, она описывает как достаточно простую, без излишней «режиссуры». О мероприятии объявили публично, были официально уведомлены полиция и направлено письмо в областную военную администрацию.

Главное требование, поясняет Карапетян, — улучшение условий содержания животных. Одним из реалистичных путей она считает сокращение коллекции зоопарка.

– Активисты уже пытались искать для этого конкретные решения. В частности обращались к европейским структурам, а один из санктуариев в Великобритании официально выразил готовность помочь с размещением части животных — как временно, так и на постоянной основе.

Идею масштабной реконструкции зоопарка она оценивает скептически. По её мнению, в условиях войны это выглядит нереалистично. При этом она отвергает утверждения о какой-либо конкуренции с частным Биопарком. Карапетян подчёркивает: никто с её стороны не предлагал переселять животных именно туда. Если и говорить об эвакуации, то только в безопасные места за пределами зоны войны.

Отдельно она комментирует обвинения в возможных связях с застройщиками. Такие заявления Карапетян называет манипуляцией и отмечает, что никаких доказательств этому нет.

– Здесь не о политике, здесь о жизни животных. Мы хотим одного: чтобы они наконец увидели траву, почувствовали землю и жили в более естественных и безопасных условиях. А здесь можно сохранить орнитопарк. Такой формат позволил бы и сохранить природоохранную функцию участка, и снять спекуляции вокруг застройки.

Позиция директора: «это не забота о животных, а попытка зачистить территорию»

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков говорит, что происходящее вокруг зоопарка с осени прошлого года — это хорошо скоординированная информационная атака.

– Массовое давление началось в сентябре, – рассказывает директор. – Кампания выстраивалась по нарастающей: публикации, видео, посты, жалобы в разные инстанции, проверки, постоянный информационный шум. Парадокс в том, что в зоопарке, как и в любом старом коммунальном учреждении, действительно есть реальные проблемы. Но «атаковали» его не из-за них, а из-за фейков.

Игорь Беляков приводит примеры: съёмки давно мёртвого страуса с наложенной трагической музыкой и подписями о якобы недавней гибели; изображения очень старой львицы с намёками, будто её «добили». Всё это создаёт эмоциональную картину, бьющую по репутации зоопарка. Проверки, по его словам, одна за другой открывались и закрывались, не выявляя нарушений, но отнимали у коллектива время, силы и нервы.

Беляков прямо говорит о своей версии: речь идёт о попытке «зачистить территорию от животных».

– Звучала инициатива построить новый зоопарк в парке Савицкого, а всех животных, кроме птиц, раздать по другим зоопаркам, – рассказал директор.

Однако ветеринарные специалисты объясняют, насколько рискованным может быть даже одноразовое перемещение животных, особенно пожилых. Например, для слонихи Венди, которую называют одной из самых старых в Украине, перевозка означает необходимость седации, что может закончиться гибелью.

Также директор комментирует историю с котлом, вокруг которой сегодня тоже много подозрений. По его словам, котёл на месте, нарушений в расходовании средств не было. Один из двух котлов работает, второй, говорит Беляков, не был окончательно введён в эксплуатацию именно из-за процессуальных действий правоохранителей и невозможности для подрядчика завершить работы.

Ещё одна важная тема — реконструкция учреждения. Беляков напоминает о программе развития «Зоопарк-100», принятой горсоветом ещё в 2013 году. Она была рассчитана на десять лет — до столетнего юбилея зоопарка в 2022 году. Если бы её полноценно профинансировали, многие нынешние проблемы уже давно были бы решены.

Он также упоминает крупный проект, разработанный архитектором Натальей Головченко по заказу горсовета. Частично он был реализован в 2020 году — тогда город профинансировал строительство входной группы. Следующим этапом должна была стать реконструкция вольеров для копытных. По словам директора, техника должна была зайти на объект уже в марте 2022 года, но началось полномасштабное вторжение, и работы остановились.

При этом Беляков подчёркивает: даже сейчас в зоопарке ведутся работы. За счёт меценатов удалось реализовать два крупных объекта во время войны — новый львятник и вольер для зелёных павлинов.

– Дело не в продуманной стратегии помощи животным, а в желании достичь одной генеральной цели — убрать животных с этой территории.

Где заканчивается забота и начинаются подозрения

Если отложить эмоции каждой из сторон, становится видно главное: все говорят о разном, но при этом касаются одних и тех же ключевых вопросов.

Главное — это реальное состояние Одесского зоопарка, проблемы которого необходимо решать. Но спор — в том, каким образом. Вопрос также в том, как это делать в условиях войны, и в источниках финансирования. И ещё — в доверии. И именно здесь, пожалуй, самая болезненная точка всей истории. Активисты не доверяют руководству зоопарка, требуют аудита, объяснений и управленческих решений. Руководство, в свою очередь, не доверяет мотивам активистов и прямо говорит о манипуляциях. А когда в этих условиях появляется тема застройщиков, конфликт окончательно перестаёт быть только зоозащитным.

Так о животных ли речь или о земле? Этот вопрос сегодня завис над всей историей, и игнорировать его уже не получится. Поэтому наши журналисты продолжат внимательно следить за развитием событий.

Напомним, ранее директор Одесского зоопарка назвал «утопией» идею переселения животных в парк Савицкого.

А зоозащитник заявил, что зоопарк в Одессе следует закрыть из-за несоответствия стандартам ЕС.

В то время как депутат горсовета считает, что земля Одесского зоопарка оказалась под прицелом застройщика.

