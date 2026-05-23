Ключевые моменты:

Парковка у одесских пляжей станет платной: час стоянки обойдется в 60 грн, а месячный абонемент – в 10 тыс. грн.

590 платных мест обустроили на Ланжероне, Дельфине и Фонтанской дороге.

Платить за парковку у моря нужно будет только во время курортного сезона.

Исполком рассмотрит проект 28 мая, а внедрить новые тарифы планируют уже с 1 июня.

Ранее «Одесская жизнь» уже сообщала о намерениях городских властей существенно поднять стоимость парковки у моря. Теперь эти планы обрели форму официального документа. В четверг, 28 мая, исполком горсовета рассмотрит проект решения, который зафиксирует новые расценки. Если члены исполкома его поддержат, документ передадут на окончательное утверждение Одесской городской военной администрации (ГВА).

Согласно проекту, платить за стоянку придется в так называемой прибрежной зоне – это вся территория в пределах 500 метров от уреза воды вдоль береговой линии. Час парковки здесь будет стоить 60 гривен, а месячный абонемент – 10 тысяч гривен.

При этом предусмотрен список льготников (люди с инвалидностью, УБД, чернобыльцы и дипломаты), которые смогут парковаться бесплатно.

Где именно парковка станет платной и как платить

В комментарии «Суспільному» глава комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского горсовета Петр Обухов сообщил, что в прибрежной зоне уже обустроено 590 мест для платных парковок. Они расположены по следующим адресам:

пляж «Ланжерон»;

пляж «Дельфин»;

13-я станция Большого Фонтана;

16-я станция Большого Фонтана;

Фонтанская дорога.

Платный режим на этих локациях будет действовать ежегодно в течение курортного сезона – с 1 мая по 30 сентября. Способ оплаты останется стандартным для Одессы: через QR-коды на паркоместах, а также в мобильных приложениях MISTO и «Парковки Одессы».

Парковки забирают у частников: сколько заработает город

Главное новшество, помимо цены, – изменение статуса стоянок. Все они, за исключением Аркадии (где земля находится в долгосрочной аренде), переходят в собственность города.

«Раньше все эти парковки были частными, и частники сами устанавливали себе тариф, какой они хотели», – напомнил Петр Обухов.

Теперь же все доходы пойдут напрямую в городской бюджет. По консервативным расчетам депутата, за лето казна пополнится минимум на 20 миллионов гривен: «Этот расчет исходит из того, что в среднем одно место будет занято три часа в сутки. Я думаю, что в реальности будет больше».

Рыночный тариф должен быть еще выше?

При этом глава транспортной комиссии критически высказался о самой методологии расчета тарифа в 60 гривен. По его мнению, мэрия считала цифры, исходя из затрат на содержание площадок, хотя оценивать стоимость нужно по рыночному спросу.

«То есть, тариф должен быть таким, чтобы регулировать численность машин на парковке. Если у нас там всего 590 мест, а машин приедет больше, то это означает, что тариф слишком мал. И в прошлом году тариф был 100 гривен, и парковки были заполнены. Это означает, что экономический рыночный тариф должен быть даже выше. При тарифе 60 гривен точно не будет свободных мест. И поэтому он не будет соответствовать этим рыночным механизмам», – подчеркнул Обухов.

Если документ пройдет все этапы согласования в ГВА, новые правила вступят в силу с 1 июня 2026 года. Контролировать выполнение решения будет заместитель начальника Одесской ОВА Иван Донченко.

