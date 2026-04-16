Ключевые моменты:
- Экс-директор Одесского зоопарка Игорь Беляков запомнился одесситам креативными новогодними клипами и образами.
- Среди его перевоплощений – символы года и персонажи вроде Вурдалака и Русалки.
- Беляков пообещал продолжить помогать зоопарку.
От Козла до Коня
Уже много лет Одесский зоопарк отличается особой «изюминкой»: в канун новогодних праздников многие одесситы с нетерпением ждали не только традиционных атрибутов в виде елки и прочего, но и нового клипа в честь символа наступающего года авторства Белякова и компании – не менее творческих сотрудников возглавляемого им учреждения.
И кем только не успел побывать Игорь Владимирович! Вот некоторые его перевоплощения:
Все началось с Года Козы (или Козла?):
Потом был Год Обезьяны:
Год Собаки:
А Год Свиньи вышел немного… скажем так, экстремальным:
Видимо поэтому, Крыса в исполнении Игоря Белякова вышла более миролюбивой:
А новогодний клип-2026 (напомним, это Год Красной Лошади) вышел в стиле «Криминального чтива»:
А еще тогда еще директор зоопарка очень любит первоапрельские розыгрыши:
Тыквомен, Вурдалак и Русалка
Но не животными едиными. Так, в честь праздника Хэллоуина, в разные годы Беляков представал перед зрителями в образах Тыквомена, Вурдалака и даже Русалки:
Да, все же жалко, согласитесь, что Игорь Беляков сложил полномочия директора Одесского зоопарка в связи с окончанием срока контракта. Но, поскольку он заверил, что продолжит помогать учреждению, как знать, может мы еще не раз увидим его в новых креативных образах? А вам бы этого хотелось?