Ключевые моменты:

Экс-директор Одесского зоопарка Игорь Беляков запомнился одесситам креативными новогодними клипами и образами.

Среди его перевоплощений – символы года и персонажи вроде Вурдалака и Русалки.

Беляков пообещал продолжить помогать зоопарку.

От Козла до Коня

Уже много лет Одесский зоопарк отличается особой «изюминкой»: в канун новогодних праздников многие одесситы с нетерпением ждали не только традиционных атрибутов в виде елки и прочего, но и нового клипа в честь символа наступающего года авторства Белякова и компании – не менее творческих сотрудников возглавляемого им учреждения.

И кем только не успел побывать Игорь Владимирович! Вот некоторые его перевоплощения:

Все началось с Года Козы (или Козла?):

Потом был Год Обезьяны:

Год Собаки:

А Год Свиньи вышел немного… скажем так, экстремальным:

Видимо поэтому, Крыса в исполнении Игоря Белякова вышла более миролюбивой:

А новогодний клип-2026 (напомним, это Год Красной Лошади) вышел в стиле «Криминального чтива»:

А еще тогда еще директор зоопарка очень любит первоапрельские розыгрыши:

Тыквомен, Вурдалак и Русалка

Но не животными едиными. Так, в честь праздника Хэллоуина, в разные годы Беляков представал перед зрителями в образах Тыквомена, Вурдалака и даже Русалки:

Да, все же жалко, согласитесь, что Игорь Беляков сложил полномочия директора Одесского зоопарка в связи с окончанием срока контракта. Но, поскольку он заверил, что продолжит помогать учреждению, как знать, может мы еще не раз увидим его в новых креативных образах? А вам бы этого хотелось?