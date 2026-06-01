Ключевые моменты:

В июне в Одесской области временно изменят график движения нескольких пригородных поездов.

Билеты на рейсы можно приобрести за 5–20 дней до отправки через приложение, сайт или кассы.

Со 2 по 4 июня на трассе Одесса — Рени возле села Островное частично ограничат движение из-за ремонта железнодорожного переезда.

Какие поезда будут курсировать по новому графику

В июне пассажиров в Одесской области ожидают временные изменения в движении пригородных поездов. Отдельные рейсы будут отправляться и прибывать по обновленному расписанию.

С началом лета “Укрзалізниця” пересмотрела распределение вагонов между маршрутами. Подвижный состав по менее загруженным направлениям переориентируется на рейсы, которые пользуются наибольшим спросом среди пассажиров.

Благодаря этому поезд №78/77 Ковель – Одесса и поезд №7/8 Харьков – Одесса в ближайшее время начнут курсировать каждый день. В “Укрзалізниця” отмечают, что такой подход помогает увеличить количество мест для пассажиров даже при ограниченном количестве вагонов.

Продажа билетов будет открываться в зависимости от даты отправления конкретного рейса. Для разных направлений их можно будет купить за 5–20 дней до поездки.

Оформить проездные документы можно через мобильное приложение, на официальном сайте «Укрзализныци» или в кассах вокзалов.

На один день, 4 июня, будет скорректирован график движения нескольких пригородных поездов:

№6254 Одесса-Главная — Подольск: отправление в 10:27, прибытие в 14:27 вместо 10:39–14:42;

№6256 Одесса-Главная — Вапнярка: отправление в 13:40, прибытие в 20:11 вместо 13:50–20:17;

№6258 Одесса-Главная — Вапнярка: будет курсировать по графику 17:49–00:46 вместо 17:31–00:05.

Корректировка с 8 по 11 июня. В этот период также будут действовать временные изменения:

№6254 Одесса-Главная — Подольск будет отправляться в 10:31 вместо 10:39;

№6256 Одесса-Главная — Вапнярка будет курсировать по графику 13:32–20:04 вместо 13:50–20:17;

№6258 Одесса-Главная — Вапнярка будет отправляться в 17:49 и прибывать в 00:47 вместо 17:31–00:05.

Со 2 июня вблизи села Островное на автодороге М-15 Одесса — Рени введут временные ограничения движения транспорта. Причиной станут аварийно-ремонтные работы на железнодорожном переезде, выполняемые “Укрзалізницею”

Ограничения будут действовать в ночное время — с 20:00 до 06:00 2, 3 и 4 июня. На месте проведения работ установят дорожные знаки, информирующие водителей об изменениях в организации движения.

Водителей призывают заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки. О завершении ремонтных работ сообщат отдельно.

Напомним, с началом летнего сезона “Укрзалізниця” фиксирует увеличение пассажиропотока на курортных направлениях и вводит дополнительные рейсы. Сразу семь пар поездов, в том числе связывающие Одессу с другими регионами, переводятся на ежедневный режим курсирования.

Читайте также: Одесская железная дорога меняет расписание: как будут ходить электрички с 24 мая