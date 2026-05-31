Ключевые моменты:

• В Одессе появилась петиция против повышения тарифов на воду и водоотвод.

• Автор обращения призывает провести независимый аудит деятельности «Инфоксводоканала».

• Одесситы требуют искать другие источники покрытия расходов без дополнительной нагрузки на жителей.

Петиция против повышения тарифов на воду в Одессе

На платформе «Социально активный гражданин» появилась петиция против повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Автором обращения стала Ирина Баландюк. В тексте петиции говорится, что повышение стоимости коммунальных услуг в нынешних условиях станет слишком тяжелым бременем для жителей города.

«Мы, территориальная община города Одессы, выражаем решительный протест против намерений повышения тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для населения», — говорится в обращении.

По мнению автора петиции, многие одесситы уже сталкиваются с финансовыми трудностями из-за войны и экономической нестабильности. При этом цены на продукты питания, лекарства и другие товары первой необходимости продолжают расти.

«Доходы большинства граждан остаются на прежнем уровне или уменьшились, а инфляция существенно удорожала базовые продукты и лекарства», — отмечается в тексте обращения.

Автор считает, что любое увеличение тарифов может привести к росту задолженности населения за коммунальные услуги и ухудшению материального положения многих семей.

Что требуют авторы петиции

В петиции содержится несколько требований к городским властям. Прежде всего, жители просят отказаться от повышения тарифов на воду и водоотвод.

Кроме того, авторы предлагают провести независимый финансовый аудит деятельности поставщиков услуг, в частности ООО «Инфокс» филиала «Инфоксводоканал», чтобы проверить обоснованность действующих расходов предприятия.

Также в обращении содержится призыв искать другие способы компенсации затрат.

«Найти возможность покрытия разницы в тарифах путем оптимизации расходов предприятий или привлечения средств из местного и государственного бюджетов без переложения этого бремени на плечи одесситов», — говорится в петиции.

Напомним, централизованное водоснабжение в Одессе может вырасти на 184,5%.