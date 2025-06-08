Заклечание дома: зелень в дом, а на душу мир

«Зелень в дом, а на душу мир» — так говорила наша бабушка, засевая зеленью пол и украшая ветвями дом. Ароматы трав очаровывали. И мы не только наблюдали за действиями бабушки, но и сами разбрасывали травы и цепляли везде зеленые ветки.

Пленило все: дух, который витал в комнатах, букеты, которые обязательно были освящены в церкви, и зеленые ветви, которые красовались в комнатах, на входных дверях, на воротах, под крышей. Это называется «заклечание дома».

Бабушка приобщала нас к этой магии, рассказывая о целебной силе трав. Под ее опекой мы составляли букеты для освящения в соборе и венчали свои головки сплетенными веночками. Веночки оставляли с четверга до пятницы, а в пятницу расплетали их и смотрели, завяли цветы или нет. Ведь по этому определялась судьба девушки — счастливая, если букет не завял.

Хранили букеты за образами. А потом, когда травы высыхали, из них заваривали целебные чаи.

Готовиться к Троице начинали в четверг, который называли чистым. Это была большая уборка, как к Пасхе.

А в субботу, которая называется Троицкой родительской поминальной субботой, обычно посещали могилы родственников, неся букеты живых цветов.

Из каких цветов составляют букеты и что с ними делать?

О секретах троицкого букета рассказала травница с Кодымщины Дина Колесник.

— Традиционно на Троицу освящают любисток, полынь, мяту, мелиссу, аир, пижму, чабрец, аир. Именно эти травы имеют целебную силу, — объясняет Дина, — При этом каждое растение имеет свое назначение. Например, считается, что аир привлекает в дом добрых духов и укрепляет здоровье жителей. Полынь отпугивает темные силы: сухой ее поджигали, и дымом окуривали дом.

Чабрец помогает найти суженого и является оберегом согласия в семье. Из него готовили и готовят целебные чаи.

Травой-оберегом считается и пижма, которую носили на себе против приворота. Кстати, эта трава используется в народной медицине как средство от паразитов и для лучшей работы желчевыводящих путей.

Мята и мелисса использовались не только как успокаивающее средство. Их раскладывали в домах для отпугивания злых духов, очищения дома и как защиту от врагов.

Еще засыпали пол любистком, который используется для защиты от злоумышленников и для улучшения здоровья. Его считали оберегом от русалок и колдовства. В отваре любистка девушки мыли головы — чтобы парни любили. Любисток укрепляет волосы и придает им здоровый блеск.

Почему не трогают иву и осину?

По воспоминаниям старожилов села, верующие украшали храмы и собственные дома ветвями дуба, клена, липы, душистыми травами и цветами. А вот иву и осину не использовали. Ведь, по легенде, именно на осине повесился Иуда после того, как предал Иисуса Христа. А вербу не трогали чисто из экологических соображений. Ведь она давала свои веточки на Вербное воскресенье. Поэтому на Зеленые праздники ей давали покой, чтобы дерево набиралось сил.

Что нельзя делать?

В традиции празднования Троицы есть определенные запреты и предостережения.

Большим грехом считается работать в этот день. Потому что это время для духовного очищения, молитвы и отдыха.

Нельзя рубить или ломать деревья, кусты: согласно народным верованиям, в их зелени селятся души умерших или духи природы. А их беспокоить нельзя.

Также считается, что на Зеленые праздники по воде ходят русалки, которые могут затянуть человека, поэтому надо избегать водоемов.

Не стоит без особой нужды ходить в лес, ведь, по поверью, лес в это время оживает и там могут встретиться духи.

Кроме того, запрещено ссориться. Ведь это день любви, мира и единения.

Развлечения и донаты на ВСУ

Светлана Олейник

— Мы маленькими пасли скот на лугах, водили хороводы и плели для себя и для коров веночки. Цепляли веночки коровам на рога, и когда возвращались домой, то наши коровы были, как павлины, — вспоминает жительница села Загнитков, художественный руководитель Дома культуры Светлана Олейник. — А я загадывала — если наша корова донесет домой веночек, то будет иметь много молока. Она всегда приносила венок домой, и молоко у нее было жирным и вкусным.

Светлана говорит, что в их селе праздник Троицы всегда собирает многолюдье в сельском парке или на берегу реки Майстрихи. Здесь на поляне собираются целые семьи, поют песни, воспроизводят обряды, водят игры и развлечения.

Кроме того, последние три года проводится благотворительный концерт, а вырученные средства идут на нужды Вооруженных сил Украины.

«К кому Куст зайдет, того счастье не минует»

Вождение Куста — один из самых интересных и уникальных обрядов Украины. Этот обряд еще дохристианских времен чудом сохранился в Загниткове. Можно уверенно сказать, что благодаря ныне покойной хранительнице украинского фольклора Ефросинии Сторож и ее сподвижникам Светлане и Сергею Олейникам этот обряд существует и по сей день. Сегодня его носителем является народный фольклорно-аутентичный коллектив «Истоки» под руководством супругов Олейников.

Во время обряда девушки наряжают в зелень одну из своих подруг, которую называют Кустом или Тополем. Украшают зеленым нарядом, голову украшают пышным веночком из цветов и листьев — зелени должно быть так много, чтобы хозяева не могли узнать гостью. Другие девочки надевают аутентичную одежду из бабушкиных сундуков.

Группа отправляется, и от дома к дому раздается:

Куст с Кустом,

А рожь с ростом.

Чтобы вам рожь родилась

И в амбаре плодилось!

— Наша семья уже более пятидесяти лет передает этот обряд поколениям загнитковцев. Кустовские песни мы собирали от родных и односельчан. Существует поверье: если Куст зайдет в дом, то будет хорошо вруниться нива, а в семье будет согласие, мир и достаток, — говорит Светлана, — Поэтому каждый хозяин ждет желанных гостей. Девушкам, которые водят Куста, хозяева выносят щедрые подарки: конфеты, пироги, деньги и традиционные вертуты и лепешки, а также благодарят за то, что удостоили посещением их дом.

Покидая дом, кустяне желают здоровья и согласия семье, достатка и щедрого урожая. А после завершения обряда каждая из девушек снимает веточку с Куста, бросает ее на землю, приговаривая: «Это на урожай и благополучие».

Рецепт традиционных троицких вертут

В Загниткове на Троицу готовят традиционные блюда — обязательно на столе должны быть голубцы, вертуты и паляницы.

Светлана Олейник делится с читателями «Одесской жизни» рецептом вертут с яйцами, зеленью, сыром, брынзой или шкварками.

Продукты для вертуты должны быть комнатной температуры.

Ингредиенты на 10 порций:

мука — 800 г + 50 г для посыпки

творог, брынза или шкварки — 600-700 г

молоко — 250 мл

вода — 250 мл

свежие дрожжи — 20 г

соль — 1-1,5 ч.л. (если с брынзой, то меньше)

растительное масло — 3 ст.л.

яйца — 3-4 шт. (для теста, для начинки с сыром и укропом и для смазывания вертут перед выпечкой)

зеленый лук, укроп по вкусу

Приготовление

Готовим опару: в миску наливаем половину количества воды, добавляем дрожжи, перемешиваем, чтобы растворились.

Затем добавляем 100 г муки. Снова перемешиваем до однородной массы, чтобы не было комочков. Для того, чтобы опара подошла, ставим ее в теплое место на 15-20 минут.

Отдельно соединяем оставшуюся воду, молоко, соль, яйца. Затем добавляем опару и перемешиваем до однородности. Теперь добавляем просеянную муку и месим тесто. Как только жидкость впитает муку, добавляем масло, продолжаем замес теста еще 15-20 минут. Затем кладем тесто в смазанную маслом миску, накрываем и ставим в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы подошло.

Выкладываем тесто на стол, формируем 10 шариков, затем каждый раскатываем, как на вареники, и вытягиваем руками, чтобы тесто стало тонким. Выкладываем начинку, заворачиваем рулетом, а рулет скручиваем по оси и заворачиваем улиткой. Складываем вертуты на противень, смазанный растительным маслом. Даем подойти, смазываем желтком и кладем в духовку. Выпекаем при температуре 180-200 градусов.

Готовые вертуты накрываем полотенцем и оставляем охлаждаться.

Вертуты можно также жарить на сковороде. Они тоже очень вкусные.

Именно этот рецепт является любимым у автора страницы — вертуты получаются очень вкусными! Готовьте и наслаждайтесь.

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