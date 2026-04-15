Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков официально сложил полномочия директора учреждения в связи с окончанием срока контракта.

Беляков заявил, что продолжит помогать зоопарку и призвал его сохранить.

Решение не продлевать контракт с Беляковым приняли городские власти.

С 16 апреля обязанности директора зоопарка будет исполнять Александра Швец.

«Было сделано очень многое»

Игорь Беляков, который запомнился одесситам не только как крепкий хозяйственник, но и как креативный автор праздничных клипов и защитник диких животных, подытожил итоги своего руководства. Он уверен, что горожане сами могут оценить те изменения, которые произошли в зоопарке за последние годы.

«За время моего руководства было сделано очень многое, зоопарк стал намного лучше, все одесситы это видят. Но еще большее осталось не сделано, есть много проблем, требующих решения. Однако судить о том, каким я был директором, не мне, а Вам», – написал Беляков на своей странице в «Фейсбуке».

При этом экс-директор зоопарка подчеркнул, что, несмотря на его уход с должности, его связь с зоопарком, которому он отдал всю свою жизнь, не прерывается. Также он призвал не допустить упадка или уничтожения зоопарка «разными гарбапетянами» (так Беляков иронически окрестил двух наиболее рьяных активисток-сторонниц закрытия зоопарка Александру Гарбарь и Анжелику Карапетян).

«Одесситы очень любят свой зоопарк. Я отдал ему всю свою жизнь, и, конечно, я его не брошу, буду помогать дальнейшему развитию Одесского зоопарка», – подытожил Беляков.

А завершил он свое обращение в свойственной ему манере – небольшим попурри из известных композиций на фортепиано:

Причина ухода Белякова и кто станет его преемником

В комментарии «Суспільному» Игорь Беляков заявил, что решение про непродление контракта с ним приняли городские власти.

«Контракт завершился, а решение не продлевать его приняли городские власти… Это прерогатива городских властей. Согласно положению меня принимает на работу городской голова, и контракт я заключаю с ним. По каким-то причинам моя кандидатура не устроила руководство города, и это вполне их право по закону», – отметил экс-глава учреждения.

По его словам, с завтрашнего дня, 16 апреля 2026 года, обязанности директора Одесского зоопарка будет выполнять Александра Швец.

Игорь Беляков работал в зоопарке с 1983 года, а возглавлял его с 2013 года.

Ранее одесситы подготовили обращение к депутатам Одесского горсовета и областной военной администрации с просьбой оставить на должности директора зоопарка Игоря Белякова и не допустить перемещения животных без ветеринарных обоснований.