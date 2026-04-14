Ключевые моменты:

Несмотря на уголовное производство и арест участка, продажа апартаментов в комплексе на Ланжероне продолжается

Застройщик превысил разрешенную этажность и изменил назначение объекта со спортивного центра на жилой комплекс

Суд еще в 2025 году наложил арест на участок, но решение до сих пор фактически не исполнено

Городские власти ограничились предписаниями и проверками, а демонтаж или легализация здания до сих пор под вопросом.

Возведенными гостиницами и многоэтажками на побережье Одессы, которое является землями рекреационного назначения и коммунальной собственностью, горожан уже давно не удивишь. Однако строительство на пляже Ланжерон вызвало острую негативную реакцию одесситов. Суть претензии изложили в своей петиции 2025 года местные активисты: новострой перекрыл историческую панораму моря со стороны Мемориала Неизвестному матросу; вместо реконструкции спортивного центра возводят комплекс M1 Club Apartments, да еще и с превышением разрешенной этажности. Авторы документа потребовали провести проверки, демонтировать лишние этажи, восстановить панораму моря и привлечь к ответственности виновных в нарушении проекта строительства.

Несмотря на проверки, открытое уголовное производство и возмущение одесситов, по состоянию на сейчас будущие апартаменты продаются, а строительные работы продолжаются. В настоящее время подрядчик выполняет работы по подготовке к установке панорамного остекления здания.

Рекреация на бумаге – бетон в реальности: традиционная одесская схема

Лакомым куском возле одного из самых популярных туристических объектов ЧП (сейчас – ООО) «СПС-РИЕЛТ» заинтересовалось еще в 2010 году, когда приобрело несколько сооружений бывшей базы ДОСААФ (сейчас это Общество содействия обороне Украины (ТСОУ)) по адресу пляж Ланжерон, 1.

В 2015-м фирма взяла в аренду и участок, на котором сооружения были расположены. Договор был заключен сроком на 10 лет – «для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения». Уже через два месяца Управление архитектуры и градостроительства Одесского горсовета по запросу «СПС-РИЕЛТ» выдало градостроительные условия и ограничения на реконструкцию помещений под оздоровительный центр. А Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины в 2018-м дала разрешение на реконструкцию существующих зданий. Как подтвердил в ответе на петицию активистов и.о. мэра Игорь Коваль, здание должно было быть не выше восьми этажей с предельной высотой (высотной отметкой) в 33 метра. Именно показатель высотной отметки в дальнейшем может позволить застройщику «обойти» показатель этажности скандальной застройки.

После возведения нескольких этажей на портале по продаже недвижимости «Лун» появилась информация об объекте – только он оказался не оздоровительным центром, а клубным домом M1 Club Apartments. Уже в начале 2025-го стали визуально заметны лишние этажи, которые исказили вид на море со стороны мемориального комплекса.

То есть застройщики использовали классическую для города схему: приобрести расположенные на участке здания – взять землю в аренду – построить апартаменты вопреки разрешительным документам с последующей корректировкой бумаг.

Кто стоит за строительством, или при чем тут Галантерник

Возможно, такая дерзость связана с владельцами фирмы и их связями. ООО имеет одесскую регистрацию и достаточно известных по другим громким делам учредителей: это фруктовые магнаты Павел Куликовский и Виталий Тамарцев, глава корейской диаспоры в регионе Эдуард Ким и Анастасия Жалковская, владелица ООО «Финансовый партнер +». Доля, которую контролирует эта киевская предпринимательница в уставном капитале «СПС-РИЕЛТ», достигает 25%.

Интересно, что, как писали одесские медиа в 2017 году, Павел Куликовский был поручителем по кредиту тогдашнего прокурора Одесской местной прокуратуры №2 Лолы Уруновой.

Не менее интересны и исторические руководители. Анализируя структуру ООО, мы узнали, что бывший руководитель «СПС-РИЕЛТ» Валентина Васильевна Бойчук является матерью Василия Вячеславовича Шкрябая, экс-главы Постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, депутата Трухановской партии «Доверяй делам» и фигуранта известного дела «Краяна».

Еще один из исторических руководителей фирмы – Владимир Андреевич Курочка, который, по информации одесских медиа, якобы был одноклассником Владимира Галантерника, который сейчас находится в розыске.

Кстати, среди учредителей ООО «СПС-РИЕЛТ» в 2011-2016 гг. была кипрская компания «Кретецца Венчурс Лимитед», которая до сих пор владеет украинской компанией «Стэнфорд-инвест», директором которой является тот же Владимир Курочка. «Стэнфорд-инвест» владела уже ликвидированной компанией «Торговый дом Аурум», которую возглавляли Сергей Романович Галайчук (один из исторических руководителей ООО «СПС-РИЕЛТ») и Маргарита Петровна Зинько, которая, вполне вероятно, является родственницей жены Галантерника Натальи Зинько.

Иски и уголовные дела

Первыми вероятность возведения на участке вовсе не спортивных сооружений предположили одесские общественные организации. Еще в 2020-м они обратились в Киевский окружной админсуд с иском против Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Главное требование – отменить решение о предоставлении разрешения на строительные работы. Суд отказал.

Одесский горсовет также судился с фирмой. Например, в 2023 году требовал уплатить задолженность по аренде. Хотя при заключении договора ООО установили минимальные 3% от нормативной денежной оценки земли (которая странным образом через некоторое время стала меньше, так же, как и у фигуранта нашего предыдущего расследования, СП «Солинг»), ООО «СПС-РИЕЛТ» умудрялось не платить даже такие мизерные суммы. Суд вынес решение уплатить 16 тысяч гривен в пользу Одесского горсовета.

Когда в 2025-м срок действия первоначального договора аренды истек, городской совет все же решил его продлить – несмотря на то, что компания не платила арендные платежи вовремя и за них приходилось судиться. Новый договор дополнили изменениями относительно… заключения с Міськзелентрестом охранного договора на зеленые насаждения. При этом ни словом в договоре не упомянуто о том, что вместо реконструкции оздоровительного центра на участке возводят клубный дом, еще и с превышением допустимой этажности.

В июле 2025-го неправомерно возведенным зданием заинтересовались следователи ГУНП в Одесской области и областная прокуратура. Как указано в постановлении следственного судьи об аресте участка в уголовном производстве, досудебным расследованием установлено, что там осуществляется строительство клубного дома без полученных градостроительных условий и ограничений, а также без подачи документов о начале выполнения строительных работ; а сам земельный участок, вероятно, расположен в прибрежной защитной полосе Черного моря. Также суд установил, что застройка грубо противоречит требованиям градостроительного и земельного законодательства Украины, ведь земли рекреационного назначения должны использоваться для организации досуга и спортивных мероприятий.

Всплыла и еще одна деталь. По данным следствия, номер разрешения на реконструкцию помещений под спортивный центр от 2018 года, указанный на баннере возле строительства, отсутствует на портале Единой государственной системы в сфере строительства.

В конце концов, в октябре 2025 года суд первой инстанции признал скандальный участок вещественным доказательством и наложил на него арест. Это запрещает любые строительные работы на участке.

Однако, согласно информации Госреестра запретов отчуждения недвижимого имущества, обременений по указанному участку нет. Это может означать, что решение суда не исполнили (не внесли в реестр обременений) или отменили в апелляции. Нам не удалось найти решение апелляционной инстанции по этому участку в открытом доступе, а следующее после ареста земли постановление суда первой инстанции по этому делу содержит предписание: «Информация не подлежит разглашению в общем доступе».

Арестован ли все же этот участок, мы спросили у нацполиции и прокуратуры. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, постановление суда об аресте участка они направили государственному регистратору, однако ответа о его исполнении (то есть внесении ареста в госреестр) пока не получили. Проще говоря, это указывает на то, что решение суда до сих пор не исполнено. Напомним, решение об аресте участка принято еще 10 октября 2025 года – полгода назад!

Прокуратура также добавила, что 13 марта в Киевский райсуд Одессы участником уголовного производства подано ходатайство об отмене ареста на участок, которое сейчас рассматривается.

Одесские риелторы уверены в победе застройщика?

Несмотря на продолжающееся уголовное производство, очевидно, продолжается и продажа будущих квадратных метров в комплексе M1 Club Apartments. Мы нашли страницу с продажей будущих апартаментов в комплексе на сайте одного из одесских агентств недвижимости. Его представительница в разговоре с корреспонденткой редакции, которая интересовалась объектом как потенциальный покупатель, назвала риелторское агентство «партнером застройщика», подтвердила готовность содействовать покупке апартаментов в M1 Club Apartments и прислала в мессенджер схемы, фото и видео многоэтажки.

Отметим, что цена кусается даже для Одессы – более трех тысяч долларов за квадратный метр. В разговоре менеджер отметила, что, действительно, у застройщика были проблемы с реализацией проекта, но, мол, уже все «решилось». Хотя на сайте этого посредника и содержится информация о потенциальных рисках для инвесторов, менеджеры готовы и показать апартаменты, и «свести» с застройщиком для заключения договора.

Пока полиция расследует уголовное производство по поводу незаконного строительства, представительница «партнера застройщика» уверяет, что комплекс планируют сдать в сентябре 2027 года.

Реакция городских властей на скандальную застройку

Хотя это строительство спровоцировало и заявления городских властей, и проверки, они не привели к выполнению озвученных горожанами требований.

На возведение такого откровенного «нахалстроя» в сентябре 2025 года отреагировал даже бывший мэр Одессы. В записанном эмоциональном видео Труханов пообещал сделать все возможное для демонтажа лишних этажей. Но лишние этажи до сих пор на месте.

Разобраться в ситуации горожанам обещал и и.о. городского головы Игорь Коваль, ведь петиция была адресована, в частности, и органам власти. Руководитель отчитался о проведении сразу двух (внеплановой и плановой) проверок застройки городским Управлением Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), которое установило наличие лишних этажей.

К каким решениям привели эти проверки, редакция поинтересовалась в Управлении. В ответ мы получили перечень предписаний о приостановке подготовительных и строительных работ, а также требований к застройщику устранить выявленные нарушения.

Еще в декабре 2025-го начальник Управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев сообщал, что арендатору было выдано предписание устранить нарушения, и пообещал, что Управление пойдет в суд, если «СПС-РИЕЛТ» не выполнит предписание.

В видеокомментарии одесской журналистке в марте 2026-го Александр Авдеев отметил, что иск только готовится. И – самое интересное – он объяснил, что существует два варианта развития событий: демонтаж лишних этажей или… приведение документов ООО «СПС-РИЕЛТ» в соответствие с уже имеющимся зданием, ведь у фирмы есть право, цитата: «скорректировать свою проектную документацию». Потому что, по словам Авдеева, Департамент архитектуры горсовета (в то время он назывался Управление) в свое время выдал градостроительные ограничения с высотной отметкой 33 метра, под которые можно подтянуть и 10-11 этажей.

Кстати, получить официальным путем градостроительные ограничения невозможно. Эти документы являются вещественным доказательством в уголовном производстве и еще в 2020-м году изъяты следствием, сообщили в ответ на запрос редакции в Департаменте архитектуры Одесского горсовета.

Отсутствуют они и в градостроительных реестрах. Вероятные копии бумаг нам предоставили авторы петиции, ОО «Общая цель». Согласно разрешительным документам, строить фирма должна была не более восьми этажей, но высотная отметка в проекте действительно составляла 33 метра. Указанная высота позволяет возведение жилого дома в среднем от восьми до 11 этажей. То есть уже на этапе выдачи документов был заложен люфт для увеличения этажности.

На вопрос о реальной возможности заставить застройщика демонтировать лишние этажи, Авдеев отметил, что такие полномочия имеет только исполнительная служба после решения суда апелляционной инстанции.

Почему-то Авдеев не упомянул о других существенных нарушениях: использование участка не по целевому назначению; строительство апартаментов вместо спортивного центра; перекрытие панорамного обзора на акваторию Черного моря. О требовании не перекрывать панорамный обзор четко указано в разрешительных документах, копия которых есть в распоряжении ОО «Общая цель». Интересно, как это требование с уже лишними этажами собирается выполнять застройщик?

Что будет делать застройщик?

Несмотря на общественный резонанс, застройщик ни разу не прокомментировал ситуацию и не высказал свою позицию в медиапространстве. Планирует ли ООО «СПС-РИЕЛТ» устранять несоответствие застройки разрешительным документам и почему строительство, несмотря на предписание Управления ГАСК Одесского горсовета его остановить, продолжается? Мы пытались задать эти вопросы руководству ООО «СПС-РИЕЛТ», но безуспешно. У директора фирмы Виктора Воронина телефон в режиме автоответчика, а наше электронное письмо на адрес застройщика осталось без ответа.

Сейчас жителей и гостей города начали лишать не только свободного доступа к побережью, но местами и вида на само море. У одесситов почти не осталось сомнений, что произойдет раньше: ООО узаконит документы на большее количество этажей или суд окончательно утвердит демонтаж. Пока что надежды на уважение к историческому наследию, здравый смысл и верховенство права уничтожают медленная бюрократическая машина и сознательное пренебрежение правами жителей громады городскими чиновниками. И вероятность того, что соответствующие должностные лица просто допустили досадные ошибки и действовали медленно, – ситуацию не спасает.

Осуществлено при поддержке программы «Сильнее вместе: Медиа и Демократия», которая реализуется Всемирной ассоциацией издателей новостей (WAN-IFRA) в партнерстве с Ассоциацией «Независимые региональные издатели Украины» (АНРВУ) и Норвежской ассоциацией медиабизнеса (MBL) при поддержке Норвегии. Взгляды авторов не обязательно отражают официальную позицию партнеров программы.