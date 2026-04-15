Ключевые моменты:

Одесскому зоопарку нужно не обновление, а новая модель развития

Опыт Европы показывает: зоопарк может стать популярным и прибыльным пространством

Современный формат — это образовательный и научный центр, а не просто содержание животных

Самый большой риск — не животные, а возможные решения по земле зоопарка

Опыт Нидерландов для Одесского зоопарка

То, что происходит в Одесском зоопарке в последнее время, активно обсуждается в обществе: ненадлежащие условия содержания животных, необходимость эвакуации, эффективность использования бюджетных средств. Эмоциональных обсуждений было достаточно. Но четкого понимания, каким должен быть современный городской зоопарк, до сих пор нет. Именно поэтому мы обратились к бывшему ученому секретарю этого учреждения, кандидату биологических наук Сергею Курочкину — человеку, который в свое время занимался разработкой стратегии дальнейшего развития зоопарка.

– Когда впервые появилось понимание, что зоопарк нуждается в изменениях?

– Еще в начале 1990-х годов мы поняли: наш зоопарк нуждается не просто в ремонте, а в глубоком переосмыслении, — рассказывает Сергей Курочкин. — В 1993 году эту инициативу поддержал международный фонд, и уже в апреле 1994 года в Одессу приехали руководители зоопарка из нидерландского города Эммен. Они подробно изучили состояние нашего зоопарка, внимательно проанализировали каждый аспект — от планирования территории до условий содержания животных. И предложили концепцию, которая даже сегодня звучит совершенно современно: поэтапное, в течение десяти лет, превращение зоопарка в детский экологический центр.

История зоопарка в Эммене — это пример, который можно назвать эталонным. Начинался он как небольшой частный зверинец площадью около 5,5 гектара — почти такой же по масштабу и проблемам, как и наш. Ограниченная территория, тесные вольеры, устаревшая инфраструктура, отсутствие возможностей для развития.

В 1970-х годах началась системная трансформация: расширение территории до 12 гектаров, создание более естественных условий содержания животных, появление образовательных программ. И тогда зоопарк стал одним из самых успешных в Европе. Его посещали сотни тысяч, а впоследствии и более миллиона человек ежегодно, при том что сам город Эммен насчитывает лишь около 100 тысяч жителей.

Но реконструкция не преодолела нехватку пространства. Поэтому в 2016 году появился Wildlands Adventure Zoo Emmen — современный комплекс площадью более 22 гектаров и с абсолютно новой концепцией.

Нидерландский зоопарк превратился в три больших мира — тропики, саванну и Арктику, — где нет привычных клеток. Есть погружение. Человек входит в среду: во влажные джунгли с лианами и водой, в открытые пространства саванны с жирафами и носорогами, в холодный северный мир с морскими львами и пингвинами. Именно в этом и заключается главный урок Эммена. Он не об архитектуре и даже не о деньгах. Он об изменении мышления. Именно поэтому этот опыт для Одессы не просто полезен.

Зоопарк должен превратиться в живой учебник

– Какой должна быть новая философия зоопарка?

– Когда мы сегодня говорим о будущем зоопарков, очень важно отойти от старого представления о них как о месте, где просто демонстрируют животных. Современный зоопарк — это образовательное пространство нового типа. В 1994 году во время визита в Одессу директор зоопарка Noorder Dierenpark города Эммен Алейд Ренсен-Оостинг рассказала вещь, которая тогда прозвучала почти невероятно: в их зоопарке еженедельно проводилось 87 образовательных мероприятий. Это были живые встречи, интерактивные занятия, тематические экскурсии, работа с детьми, студентами, семьями. И именно это, по ее словам, было главной причиной того, что возле их зоопарка не стояли зоозащитники. Они понимали: перед ними не «тюрьма для животных», а место, где формируется уважение к природе. Именно поэтому современный зоопарк становится тем, что можно назвать живым учебником экологии.

Для Одессы это означает очень конкретные вещи. Наш зоопарк может стать:

детским экологическим центром;

открытой научной платформой;

местом сотрудничества со школами и университетами;

пространством, где наука становится видимой.

И самое главное — местом, где формируется новое поколение людей, которые понимают природу.

Частный или городской: каким должен быть зоопарк в Одессе

– При обсуждении ситуации в Одесском зоопарке говорили о том, что частные зоопарки «съедят» государственный. Стоит ли этого бояться?

– Чаще происходит как раз обратное. В частности, муниципалитет Эммена вместе с региональными властями сделал стратегический выбор — не допустить постепенного упадка частного зоопарка, а превратить его в совместный проект, который работает на город, экономику и общество. Была сформирована модель государственно-частного партнерства, где каждая сторона выполняла свою роль.

Город обеспечил главное — землю, масштаб и стратегическое видение. Государство и регион присоединились к финансированию — общий объем инвестиций составил около 200 миллионов евро. При этом частный опыт управления стал основой новой системы. Так в 2016 году появился современный парк — результат не конфликта, а сотрудничества.

И очень важно понять: этот проект стал экономическим и социальным драйвером города. Ежегодно его посещает более миллиона человек. Вокруг него развивается инфраструктура — гостиницы, рестораны, сервисные услуги. Появляются новые рабочие места. Фактически зоопарк перестает быть расходной статьей и становится инвестицией. Так работает современная урбанистика.

Уроки Маразли и Бейзерта: как строить одесский зоопарк

– Вы много раз говорили о том, что идеи современного зоопарка появились в Одессе задолго до их появления в Европе. Что вы имели в виду?

– Григорий Маразли, вдохновленный европейскими примерами, мечтал создать в Одессе нечто большее, чем просто парк или сад. Его замысел заключался в формировании целостного природного пространства — места, где человек мог бы не только отдыхать, но и познавать мир природы. Эти идеи получили продолжение уже в начале XX века, когда на сцену выходит другая ключевая фигура — Генрих Бейзерт. Именно он в 1914 году предложил революционный проект. Его концепция предусматривала создание зоопарка как части ботанического сада. По проекту Бейзерта, животные должны были жить не за решеткой, а в природных условиях. Планировались большие открытые вольеры, где барьерами служили не металлические конструкции, а рельеф, вода, растительность. В 1920-х годах Бейзерт пытался реализовать свою идею на склонах Приморского бульвара. Там появился зоопарк, который, несмотря на сложные условия, стал важной частью городской жизни. Фактически еще более ста лет назад в Одессе закладывались принципы, которые сегодня являются стандартами ведущих европейских зоопарков.

Этот период показал еще одну важную вещь: даже в самые сложные времена зоопарк может быть центром жизни города. И именно в этом главный урок истории Маразли и Бейзерта. Поэтому, когда сегодня мы говорим о развитии зоопарка в Одессе, важно понимать: мы возвращаемся к идеям, сформулированным более ста лет назад. По сути, Одесса уже тогда мыслила категориями XXI века.

За животных можно переживать меньше, чем за землю Одесского зоопарка

– Когда в городе начинают говорить о создании координационного совета для зоопарка, почти всегда возникает один и тот же вопрос: не означает ли это, что животных постепенно «разберут» частные структуры, и городской зоопарк останется ни с чем?

– Дело в том, что зоопарк — это объект коммунальной собственности, который имеет природоохранный статус. А это означает очень конкретную вещь: животные не могут быть переданы кому-либо по чьему-то желанию, и любые действия с ними жестко регулируются законодательством.

Реальный риск возникает не из-за самого совета, а из-за отсутствия правил. Если модель построена правильно, координационный совет становится инструментом защиты. То есть решения не могут приниматься без участия специалистов. И самое главное — он устанавливает стандарты, которые не позволяют снижать уровень содержания животных.

Мировая практика показывает еще одну важную вещь: движение животных чаще происходит не от государства к частнику, а наоборот. Именно частные парки часто передают животных в государственные зоопарки, потому что именно государственные учреждения имеют более высокий уровень доверия и возможностей для исследований. То есть вопрос «кто у кого заберет» на самом деле выглядит совсем иначе.

– Еще существует страх за землю…

– И он гораздо реальнее. Люди боятся, что под видом реформ могут происходить процессы, связанные с застройкой или изменением статуса территории зоопарка.

И здесь возникает парадокс: именно создание координационного совета с четким уставом и международным участием делает такие сценарии практически невозможными. Земля получает дополнительный уровень защиты, а любые решения становятся публичными и контролируемыми. При правильной организации координационный совет становится тем самым юридическим и научным «щитом», который защищает зоопарк от хаотичных решений, политического давления и коммерческих соблазнов.

