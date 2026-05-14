Ключевые моменты:

Акция в Одесском зоопарке 21 мая приурочена ко Дню вышиванки.

В день праздника вход в зоопарк для всех посетителей в вышиванках будет бесплатным.

Акция действует в течение всего рабочего дня и распространяется как на детей, так и на взрослых.

В следующий четверг, 21 мая, Одесса вместе со всей страной наденет вышиванки. Традиционно к празднику присоединяется и наш городской зоопарк.

Администрация зоопарка объявила, что в этот день вход для всех гостей в этнических нарядах будет свободным. Это отличная возможность не только поддержать национальную традицию, но и всей семьей понаблюдать за животными, которые в конце мая уже вовсю наслаждаются весенним теплом.

Напомним, в День вышиванки, 21 мая, в Одесской области пройдет новая акция памяти погибших украинских военных – «Вишита стрічка пам’яті». Жителей региона призывают присоединиться к инициативе и установить символические ленты возле мемориалов, Аллей Героев и памятных досок.

Читайте также: Одесский зоопарк: выживание или деградация? Почему отставка директора – это сигнал для всей Одессы.