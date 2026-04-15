Скандал вокруг зоопарка в Одессе

На сайте Одесского городского совета появилась петиция, которую подготовила команда журналистов во главе с Еленой Лазуткиной, международной зоозащитницей.

В целом документ призывает власти к правовой позиции для стабильности учреждения, требует защиты Одесского зоопарка, директора Игоря Белякова и животных от необоснованных изменений.

В петиции говорится, что Одесский зоопарк — это не просто коммунальное учреждение, а ключевой элемент экологической, гуманитарной и образовательной инфраструктуры Одессы. Кроме того, во время полномасштабной войны он выполняет функции содержания, спасения и ухода за животными, сохраняя коллекцию, несмотря на ограниченное финансирование и внешние вызовы.

Добавим, что авторы петиции подчеркивают, что любые решения относительно руководства должны быть основаны на официальных проверках и законодательстве, а не на публичных обвинениях или политической конъюнктуре.

Петиция категорически против перемещения животных без объективных оснований документально подтвержденных специалистами и ветеринарами. К слову, киевские специалисты после осмотра признали состояние удержания надлежащим и отсутствие потребности в перемещении, что делает какие-либо попытки под давлением недопустимыми. В результате такие действия могут создать реальные риски для жизни животных и нарушить национальное и международное законодательство.

Авторы также требуют законодательного запрета на перенос зоопарка из центральной части Одессы, где он исторически сформирован и удобен для посетителей. Это предотвратит манипуляции с территорией, в частности для застройки, которая уже вызывает общественную обеспокоенность.