Ключевые моменты:

Фильм «35 дней обороны Торецка» основан на реальных кадрах и историях бойцов штурмовой бригады «Лют», которые держали оборону в многоэтажках Торецка.

Картина демонстрирует, как штурмовые подразделения полиции сражаются на равных с военными, выдерживая тяжелые условия и давление противника.

Документальные подробности боев и подвига полицейских

В фильме, созданном журналистом Юрием Бутусовым, использованы уникальные видеозаписи с нагрудных камер бойцов. Главные герои рассказывают, как удерживали позиции в многоэтажных домах, с вражескими силами рядом за стеной, как проводилась эвакуация раненых, выживали в подвалах с температурой до -18°C и сопротивлялись атакам небольшими группами противника.

Рассказ дополняет реальный опыт полицейских — близкий бой в подъездах и на лестницах, борьба за каждый метр, применение тактики и героические операции, в частности подрыв ангара с вражескими резервами, который остановил прорыв врага в многоэтажки в конце 2024 года.

Картина является не только свидетельством героизма и братства бойцов, но и попыткой развенчать миф о том, что полиция не участвует в боевых действиях. Организаторы планируют показывать фильм и в дальнейшем — в разных городах, учебных заведениях и громадах с привлечением самих участников обороны.

