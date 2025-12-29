Ключевые моменты:

Военного избили двое служащих Пересыпского ТЦК;

Потерпевшему причинены телесные повреждения;

Подозреваемым сообщили о подозрении по статьям УК о насилии.

Инцидент с военным в Одессе

Напомним, 4 декабря на улице Семена Палия сотрудники Пересыпского ТЦК задержали морпеха Романа Покидько, недавно вернувшегося из российского плена. В ОО «Захист Держави» сообщили, что военного избили, применили слезоточивый газ и выбросили из автомобиля.

Как сообщили в полиции Одесской области, 27-летний солдат сообщил об избиении в полицию.

Правоохранители начали уголовное производство и установили, что к нападению причастны двое военнослужащих Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Конфликт произошел во время проверки военно-учетных документов.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что пострадавшему причинены легкие телесные повреждения.

Дознаватели полиции, под руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, сообщили фигурантам о подозрении. Одному из них инкриминируют ч. 1 ст. 125 УК Украины, второму — ч. 1 ст. 126 УК Украины.

За эти нарушения предусмотрены наказания в виде штрафа, общественных или исправительных работ.

На днях на территории Белгород-Днестровского районного ТЦК умер мужчина. По данным сотрудников военкомата, военнообязанного доставили в ТЦК «для уточнения учетных данных», а причиной смерти якобы стала сердечная недостаточность. В то же время в соцсетях распространяется информация о том, что мужчина был жестоко избит.