Ключевые моменты:

Более 35 мероприятий, среди которых презентации книг, поэтические чтения, дискуссии, воркшопы и массовый диктант по украинскому языку.

В течение двух дней будет работать ярмарка с книгами, украшениями, духами и другими уникальными вещами.

Особенности фестиваля

Мероприятия будут проходить в двух ключевых локациях — Национальной научной библиотеке и Областном театре кукол (ул. Пастера, 13–15). Организаторы обещают насыщенную культурную атмосферу с живой музыкой, интересными авторами, творческими встречами и атмосферой настоящего Юга.

Фестиваль призван стать новой культурной точкой на юге Украины, где литература, музыка и творчество объединятся, чтобы вдохновлять и создавать сообщество.

Во время фестиваля также состоится благотворительный сбор средств на тактическую медицину для ВСУ.

Вход на все мероприятия — свободный.

