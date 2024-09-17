ТОП-10 украинских фильмов, которые обязательно стоит посмотреть

«Почему я живой» (2021)

Режиссер: Виллен Новак.

Главные роли: Роман Семисал, Ольга Радчук, Виктория Герасимчук.

Описание: Драматический фильм, снятый «Одесской киностудией», основанный на реальных событиях 1940-х годов, происходящих в Мариуполе. Эта история о любви двух молодых людей на фоне военных и политических перемен в Украине во время оккупации. Фильм исследует силу человеческой веры в жизнь и любовь в условиях тоталитарного режима. В его основу взяты реальные свидетельства ветеранов войны и психологические переживания. Также рекомендуем посмотреть уже современный фильм об оккупации «20 дней в Мариуполе», который получил «Оскар» за лучший документальный фильм.

Международные знаки отличия: Участник международных кинофестивалей в Канаде и Польше.

Рейтинг IMDb: 7.6.

Где посмотреть: Такфликс, Sweet.tv.

«Круты 1918» (2018)

Режиссер: Алексей Шапарев.

Главные роли: Евгений Ламах, Дмитрий Ступка, Надежда Коверская.

Описание: Историческая драма, рассказывающая о бое под Крутами, где украинские студенты и курсанты вступили в неравную борьбу с большевистскими войсками. Фильм изображает героизм молодых украинцев, отстаивавших независимость своей страны. Картина поражает масштабными батальными сценами и подробной реконструкцией исторических событий.

Рейтинг IMDb: 6.0.

Где посмотреть: MEGOGO, Киевстар ТВ.

«Мирный-21» (2023)

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев.

Главные роли: Андрей Мостренко, Павел Ли, Роман Ясиновский.

Описание: Фильм о событиях в Луганске 2014, где группа украинских военных героически обороняет свою базу от российских диверсантов. Лента передает атмосферу начала войны на востоке Украины и показывает глубокое психологическое давление на бойцов. Использование реальных локаций, в частности заброшенных и разрушенных городов, придает фильму особый подлинный вид. Режиссер искусно использует контраст между красотой природы и военными разрушениями.

Международные знаки отличия: Награжден на фестивале военного кино в Варшаве.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Где посмотреть: Oll.tv, MEGOGO.

«Дом «Слово» (2024)

Режиссер: Тарас Томенко.

Главные роли: Александр Игнатуша, Николай Боклан, Сергей Калантай.

Описание: Документально-художественный фильм, посвященный украинским писателям 1920-1930-х годов, которые жили в Харькове в доме «Слово». Этот дом стал символом творческой интеллигенции, репрессированной советской властью. Фильм включает в себя элементы документальной работы, сочетая вымышленные и реальные архивные материалы. Это позволяет создать глубокую связь между историческими событиями и современностью, подчеркивая важность сохранения культурного наследия. Также рекомендуем посмотреть биографическую драму о Василие Стусе «Запрещенный» и прочитать интервью с участницей проекта «МУР», который в современном формате продвигает деятельность поэтов «расстрелянного возрождения».

Международные награды: Награды на фестивалях в Лейпциге и Карловых Варах.

Где посмотреть: MEGOGO, Takflix.

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«Мои мысли тихие» (2019)

Режиссер: Антонио Лукич.

Главные роли: Ирма Витовская, Андрей Лидаговский.

Описание: Комедийно-драматическая история о молодом звукорежиссере, который отправляется в Закарпатье записывать звуки природы. Эта поездка вместе с мамой становится испытанием для их отношений и приводит к самопознанию. Фильм наполнен юмором и трогательными моментами. В картине прекрасно сочетаются комедийные и драматические элементы, что делает его не только развлекательным, но и эмоционально разнообразным.

Международные знаки отличия: Приз зрительских симпатий на Одесском международном кинофестивале, награды на фестивалях в Карловых Варах.

Рейтинг IMDb: 7.9.

Где посмотреть: MEGOGO, Киевстар ТВ.

«Носорог» (2021)

Режиссер: Олег Сенцов.

Главные роли: Сергей Филимонов, Алина Зевакова, Евгений Черников.

Описание: Криминальная драма, рассказывающая историю мужчины по прозвищу «Носорог». Он прошел через тяжелое детство, жизнь на улице и криминальный мир 1990-х годов. Фильм поднимает темы насилия, раскаяния и поиска смысла жизни. Благодаря тщательно подобранным деталям костюмов и декораций, он отличается ярко выраженной атмосферой 90-х годов в Украине. Стилизация под криминальный триллер того времени придает фильму неповторимый колорит.

Международные знаки отличия: Приз на Венецианском кинофестивале.

Рейтинг IMDb: 6.6.

Где посмотреть: Takflix, MEGOGO.

«Памфир» (2022)

Режиссер: Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Главные роли: Александр Яцентюк, Соломия Кириллова, Станислав Печенкин.

Описание: Современная драма о мужчине, который возвращается в свою семью после длительного времени за границей. Однако, чтобы обеспечить будущее сына, он снова вовлекается в нелегальные дела. Фильм показывает борьбу между долгом перед семьей и нравственными принципами. Особенность фильма – его фокус во внутреннем мире героев и их моральных выборах, углубляющийся через символические элементы и метафоры. Визуально фильм поражает использованием контрастных цветов и кадров.

Международные награды: Приз за режиссуру на Каннском кинофестивале в программе «Двухнедельник режиссеров».

Рейтинг IMDb: 7.2.

Где посмотреть: MEGOGO, Такфликс.

«Черный ворон» (2019)

Режиссер: Тарас Ткаченко.

Главные роли: Тарас Цымбалюк, Павел Москаль, Елена Лавренюк.

Описание: Историческая драма, основанная на романе Василия Шкляра, повествующего о борьбе украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. Главный герой – атаман Черный Ворон – ведет партизанскую борьбу за свободу Украины. Поразительная игра актера главной роли и увлекательная сюжетная линия об украинском герое, меняющем свою судьбу на поле боя. Фильм также включает в себя реальные боевые сцены, усиливающие его эмоциональную интенсивность.

Международные знаки отличия: Награды на фестивалях в Литве и Польше.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Где посмотреть: Oll.tv, MEGOGO.

«Щедрик» (2022)

Режиссер: Олеся Моргунец-Исаенко.

Главные роли: Иванна Сахно, Мирослава Резниченко, Елена Кравец.

Описание: Фильм о сложных судьбах людей во время Второй мировой войны, когда в оккупированной Украине украинцы, поляки и евреи оказываются под одной крышей. Музыкальная композиция «Щедрик» становится символом надежды и объединяет героев в борьбе за жизнь. Фильм воспевает украинскую народную песню «Щедрик», используя как традиционные, так и современные интерпретации. Музыкальное сопровождение и сценография создают особую атмосферу, объединяющую культурное наследие с современностью.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Где посмотреть: Такфликс, Sweet.tv.

«Домой» (2019)

Режиссер: Нариман Алиев.

Главные роли: Ахтем Сеитаблаев, Рэмзи Билялов, Виктор Жданов.

Описание: Драма, которая сосредотачивается на истории крымского татарина Мустафы. Он после аннексии Крыма возвращается на полуостров, чтобы похоронить сына. Фильм глубоко показывает тему потери, идентичности и семейных связей на фоне политических событий в Украине. Фильм отличается реалистичным изображением жизни крымских татар после оккупации, а также использованием документальных сцен и реальных интервью, придающих фильму особую подлинность и эмоциональное влияние.

Международные знаки отличия: Представлен на Каннском кинофестивале, получил награды на фестивалях в Карловых Варах и Мюнхене.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Где посмотреть: Takflix, MEGOGO.

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