«20 дней в Мариуполе»: фильм, которого могло не быть и где его можно посмотреть

Спали на полу, выходили на связь под лестницей

Команда информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс» («Associated Press») – военный корреспондент и режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка, продюсер и журналист Василиса Степаненко – прибыла в Мариуполь 24 февраля, за час до начала вторжения рф. Благодаря им, весь мир узнал, что происходило в городе в первые недели российского вторжения: 20 дней из 86-ти трагической обороны города.

Чернов уже побывал здесь в 2014 году – когда россия впервые пыталась захватить Мариуполь. Было ясно, что попытка повторится. Но никто не понимал масштаба надвигавшейся трагедии.

Сначала съемочная группа жила в отеле. Потом пришлось спать на полу больницы – вместе с медиками и пациентами. Помогали носить носилки с ранеными. Ели один раз в день – какие-нибудь консервы. Топили снег на костре – чтобы напиться.

Документировали все, что происходило в осажденном городе: гуманитарную катастрофу, разбомбленный роддом, авиационные налеты, людей в подвалах и в очередях за водой. Людей, которые плачут, шутят, не верят в то, что произошло.

Свои фотографии и видео они присылали, скрываясь под лестницей у разбитого продуктового магазина. Это было единственное место в Мариуполе, где сохранилась связь.

Хроника осажденного города

Фильм – видеодневник: история, разбитая на дни. По словам режиссера, он был смонтирован именно так, чтобы показать, что после двадцатого дня было еще страшнее.

Международные журналисты уезжают из города на седьмой день.

На 11-й – происходит полная блокада. Мариуполь изолирован, в городе начинается мародерство.

На 14-й день людей прямо в мешках массово хоронят в траншеях.

На 15-й – россияне заходят в Мариуполь. Теперь находиться здесь особенно опасно. Ведь журналисты, документирующие страшную правду о рашистских захватчиках, разрушают кремлевскую пропаганду. А значит, авторам вряд ли удастся донести снятые ими кадры до международного сообщества или, по крайней мере, выжить в оккупированном городе. Так погиб литовский кинорежиссер, автор фильма «Мариуполис» Мантас Кведаравичюс. В марте он работал в оккупированном Мариуполе. Попал в плен к русским и был расстрелян.

А для жителей Мариуполя камера Мстислава Чернова становится единственной связью с внешним миром, единственной надеждой на справедливость и наказание виновных.

Фото и видео провезли через блокпосты

На 17-й день украинские журналисты эвакуируются – их выводят из города Силы специальных операций.

– Мы уезжали потому, что открылся «зеленый коридор», – рассказывает режиссер. – К тому же мы просто не могли работать – здание Красного Креста разбомбили, больницу, где мы работали с медиками, захватили россияне. Не было ни генераторов, ни еды, ни воды. Машину мы тоже потеряли. И очень нужно было вывезти материалы.

Они ехали в разбитой машине через 15 вражеских блокпостов, пряча под сиденьями камеры и жесткие диски с отснятым материалом. Проехав 100 километров по оккупированной территории, догнали конвой Красного креста.

– Есть разные протоколы, что делать в таком случае, – говорит Мстислав Чернов. – Был вариант – оставить материалы и уезжать. Был вариант – передать материалы кому-то. Но мы понимали, что так подвергнем опасности этого человека. Поэтому решили вывозить все на себе. Это был второй день «зеленого коридора», фильтрации, как таковой, тогда еще не было. Поэтому нам, действительно, повезло.

То, что фото- и видеоматериалы удалось сохранить, режиссер считает настоящим чудом. Их оригиналы вместе с другими методами судебных расследований – выводами экспертов, показаниями очевидцев, спутниковыми съемками – могут стать свидетельствами военных преступлений рашистов.

– Я буду первым режиссером на этой сцене, кто скажет: я бы хотел, чтобы мне никогда не пришлось делать эту ленту, – произнес Мстислав Чернов на церемонии вручения премии «Оскар». – Я хотел бы, чтобы россия никогда не нападала на Украину и никогда не оккупировала наши города. Я бы отдал это, если бы россия не убивала десятки тысяч моих сограждан и освободила заложников, военных и гражданских.

Где посмотреть фильм «20 дней в Мариуполе»

В Одессе фильм можно посмотреть в кинотеатрах сети Планета Кино:

Таирова (проспект Небесної Сотні, 2): 16 и 17 марта , начало сеансов в 16:30 ;

, начало сеансов ; Котовского, ул. Давида Ойстраха, 32: 16 и 17 марта, начало сеансов в 17:15.

В Измаиле фильм покажут в кинотеатре «Украина» (пр. Мира, 25) с 21 по 27 марта. Время начала сеансов еще не известно.

Кроме того, с 14 марта фильм «20 дней в Мариуполе» покажут в кинотеатрах следующих украинских городов:

Киев;

Бровары;

Буча;

Вишневое;

Винница;

Днепр;

Дрогобыч;

Житомир;

Запорожье;

Ивано-Франковск;

Измаил;

Каменец-Подольский;

Коломыя;

Кременчуг;

Кривой Рог;

Луцк;

Львов;

Нововолынск;

Александрия;

Ровно;

Софиевская Борщаговка;

Сумы;

Узин;

Умань;

Харьков;

Хмельницкий;

Черкассы;

Черновцы.

С 21 марта этот фильм можно будет посмотреть и онлайн. Премьеру «20 дней в Мариуполе» анонсировала платформа легального просмотра украинского кино Takflix.