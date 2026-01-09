Ключевые моменты:

Ограничения РФ по морям: Азовское и Черное моря под контролем Украины.

Гражданские суда в оккупированные порты — незаконные.

Риски в Азовском море: россияне прячутся за гражданскими судами, но не удерживают присутствие.

Украинский контроль: ВМС ВСУ не разрешают врагу стабильные позиции в акваториях.

Маневры РФ в Черном и Азовском морях ограничены

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, РФ ограничена в маневрах в Азовском и Черном морях. Ведь акватории находятся под надежным контролем Украины, а гражданские суда, направляющиеся в оккупированные порты, действуют незаконно. Соответственно, это затрудняет врагу перемещение и перевалку ресурсов с захваченных территорий.

Плетенчук отметил, что Азовское море представляет серьезную угрозу для российских кораблей из-за мелководья (глубина до 15 метров). Он отметил, что враг пытается прятаться за гражданскими судами, но не способен удерживать постоянное присутствие в акватории, контролируемой украинскими силами.

Эксперт отметил, что в прошлом году россияне заходили только дважды в Азовское море и сразу отступали.

Гражданские суда в портах Крыма и Азовского моря – преимущественно российские или международные нарушители. Они обеспечивают незаконный перевал угля, зерна и металла из оккупированных украинских портов на российские, где продукцию реэкспортируют как свою. Кроме того, украинские военные не позволяют врагу стабильно удерживать позиции в этих акваториях.

Також читайте: