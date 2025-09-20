В Одессе снова заговорили о возрождении Савицкого парка

Ключевые моменты:

В Одессе из городского фонда охраны природы выделены средства на благоустройство Савицкого парка;

Одесские власти давно обсуждают возможность создания здесь зоны «Имперского и советского прошлого».

Соответствующее распоряжение одесского городского головы Геннадия Труханова обнародовано на днях на сайте мэрии города.

«Выделить из городского фонда охраны окружающей природной среды города Одессы в пределах утвержденных бюджетных назначений… средства в сумме 1 480 416 грн на разработку парка-достопримечательности садово-паркового искусства местного значения «Савицкий парк», – сказано в тексте документа.

Указанную сумму передали департаменту экологии и развития рекреационных зон.

Савицкий парк (ранее – парк культуры и отдыха им. Ленинского комсомола) расположен в районе Дальних Мельниц, возле Ивановского моста. Его площадь – около 27 га. Парк носит имя своего основателя – предпринимателя Григория Савицкого и является памятником садово-паркового искусства местного значения.

Ранее здесь был пруд, летний кинотеатр и другие места отдыха, но со временем территория парка пришла в упадок.

В то же время власти Одессы уже не один год обсуждают идею реконструкции Савицкого парка. Еще в 2017 году здесь собирались восстановить пруд и зеленую зону, обустроить места отдыха и развлечений, площадки для выгула и дрессировки собак, занятий спортом, а также детские площадки.

В 2024 году мэр Одессы заявил, что в парке могут создать отдельную зону «Имперского и советского прошлого», куда перенесут демонтированные памятники.

Год назад депутаты Одесского горсовета утвердили границы парка Савицкого.