Ключевые моменты:
- Ночью 20 сентября 2025 года Россия атаковала Одесчину дронами-камикадзе. Повреждено фермерское хозяйство;
- Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.
По данным областного управления ГСЧС, в результате атаки возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.
Пожарные оперативно ликвидировали пожар.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 7 сентября 2025 года, Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Одессе и Одесскому району. В результате этой атаки пострадали три человека.
Также были повреждены ряд жилых домов и объектов инфраструктуры, в частности одесский Дворец спорта и ботанический сад.