Ключевые моменты:

Ночью 20 сентября 2025 года Россия атаковала Одесчину дронами-камикадзе. Повреждено фермерское хозяйство;

Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

По данным областного управления ГСЧС, в результате атаки возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 7 сентября 2025 года, Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Одессе и Одесскому району. В результате этой атаки пострадали три человека.

Также были повреждены ряд жилых домов и объектов инфраструктуры, в частности одесский Дворец спорта и ботанический сад.