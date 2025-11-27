Ключевые моменты:

Одесса получила более 98 тысяч луковиц тюльпанов от Посольства Украины в Нидерландах.

Озеленители сейчас высаживают цветы на нескольких локациях.

Новая клумба в форме большого сердца сформирована в Стамбульском парке.

В парке Шевченко высажено более 10 200 луковиц тюльпанов.

Клумба в форме сердца станет украшением Стамбульского парка

Одесские озеленители раскрашивают город яркими тюльпанами, а все благодаря подарку от Посольства Украины в Нидерландах. Одесса получила более 98 тысяч тюльпанов, которые будут радовать глаз одесситов и гостей города.

Стоит отметить, что цветочные мастера работают сразу на нескольких локациях. К примеру, новая клумба в форме большого сердца сформирована в Стамбульском парке. Локацию украсят тюльпанами в цветах флага Одессы. И на это уйдет около 3700 цветов.

Также будет обустроена территория возле Одесской облгосадминистрации, здесь расцветет целая цветочная феерия из 3000 тюльпанов.

Не только Стамбульский парк будет цвести следующей весной, масштабные работы ведутся в парке Шевченко. К слову, здесь уже посадили более 10 200 луковиц тюльпанов.

Справка «Одесской жизни»

Стамбульский парк считается одним из самых молодых, но популярных зелёных локаций Одессы. Его площадь составляет около 2,7 гектара, парк символизирует дружбу между Одессой и Стамбулом.

Добавим, что территорию начали обустраивать в 2013 году по инициативе Стамбула как «парк-побратим». На его обустройство ушло 1,5 миллиона долларов, предоставленных турецкой стороной. Стамбульский парк был открыт в 2017 году.

Что касается парка Шевченко, то это один из самых больших и любимых зеленых оазисов города, который имеет площадь около 7 гектаров. Парк официально был открыт 7 сентября 1875 года на месте бывшего кладбища и крепости. К слову, в день открытия император Александр II посадил здесь дуб, поэтому первоначально парк был назван Александровским. В 1954 году переименовали в честь Тараса Шевченко.