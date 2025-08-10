Ключевые моменты:

Стамбульский парк в Одессе полностью открыт для посетителей;

Исторический грот-фонтан конца XIX века закрыт на капитальный ремонт;

Причина ремонта – повреждения гидроизоляции и накопление мусора;

Работы включают замену гранитного покрытия, восстановление стен, улучшение водоотвода и декоративную облицовку

Завершение ремонта планируется к концу октября 2025 года.

Исторический грот: от дренажной системы до фонтана

Его называют гротом, фонтаном, гротом-фонтаном и еще как-то. Да, вещь старинная, и стала жемчужиной Стамбульского парка. Грот-фонтан имеет более чем столетнюю историю, сейчас «приболел» и, как уже сообщала «Одесская жизнь», закрыт на ремонт. Но несмотря на это, жизнь в парке не останавливается: люди гуляют, наслаждаются тенью деревьев и атмосферой спокойствия.

Грот в Стамбульском парке – это не просто живописный уголок, а настоящая историческая достопримечательность. Построенный в конце XIX века из дикого камня, он изначально выполнял утилитарную функцию – служил частью дренажной системы, куда стекала вода с Приморского бульвара. С появлением централизованного водоснабжения надобность в такой системе отпала, и грот превратился в декоративный парковый объект.

Во время масштабной реконструкции парка в 2017 году его переоборудовали в фонтан.

Как сообщают специалисты, за семь лет эксплуатации грот-фонтан подвергся воздействию природных факторов. Дожди и снег, стекавшие со склона, повредили гидроизоляционный слой чаши фонтана, а накопление мусора добавило проблем. Поэтому сейчас, в 2025 году, грот закрыли на капитальный ремонт, чтобы вернуть ему былую красоту и функциональность.

Ремонт грота: что планируют сделать

Капитальный ремонт грота-фонтана начался летом 2025 года и, по планам, должен завершиться к концу октября. Одесский городской совет и коммунальное предприятие «Сервисный центр» объявили тендер на работы. Согласно техническому заданию, подрядчик выполнит ряд важных работ, таких как:

очистка территории: планируется вывезти более 50 тонн строительного мусора, накопившегося вокруг грота;

демонтаж и восстановление: старое гранитное покрытие будет заменено, поверхности стен и потолка очистят от старой отделки, заново оштукатурят и покроют современными гидроизоляционными материалами;

улучшение водоотвода: установят новую систему отвода дождевой и талой воды, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения;

декоративная облицовка: чашу фонтана обновят новыми гранитными плитами, что вернет гроту эстетичный вид.

Эти работы призваны не только восстановить функциональность фонтана, но и сохранить его как историческую достопримечательность.

Ну а пока грот-фонтан «лечится», Стамбульский парк продолжает быть любимым местом для прогулок. Тень, прохлада, тихий шелест листвы – все это создает атмосферу покоя, так необходимую в эти непростые времена.

Фото автора