Черная вода одесского парка: что с водоемами в парке Савицкого?

Их жуткий вид и не менее жуткий аромат уже очень много лет вызывает ощущение омерзения. Это как минимум. И тут по известной схеме: за парк «берутся», вместе с прудами. Заканчивается это, в лучшем случае, представлением очередного проекта. На этом все заканчивается. Кроме имеющейся давней проблемы.

Что сегодня? Одесский эколог, биохимик, руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский провел обследование водоемов в парке Савицкого. При том, что за время карантина, как рассказывает Владислав, природа явно очистилась (там даже появились дикие утки с выводками), состояние парковых водоемов удручающее. «Вода мутная, реально черного цвета», — сообщает Владислав, добавляя, что «ароматы» не ударяют в нос только потому, что ветер дует в другую сторону.

В другом водоеме, кроме всего прочего, еще и иная картина: старые шины и другой самый разнообразный мусор, пузыри сероводорода (органика оседает на дне и разлагается).

— Данный водоем очистить просто невозможно без очистки всего каскада, — делает вывод Владислав, добавляя, что без комплексного решения проблема с мертвой точки не сдвинется.

После публикации этого видео одесситы, проживающие на ул. Мельницкой, с письмом в Единый центр обращения граждан Одессы.

«Мониторинг объекта природно-заповедного фонда Украины — парка им.Савицкого членами ОО «Зеленый лист» показал, что вода в озере загрязняется путем стекания канализационных вод в него. Необходимо осуществить очистку всего каскада и размещения очистных сооружений, отстойников», — сообщают они.

Обращению присвоен регистрационный номер К1-32592. Департаменту городского хозяйства Одесского городского совета поручено решить вопрос до 26 июня 2020 года.

Фото: скриншоты с видео Владислава Балинского и Единого центра обращения граждан

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