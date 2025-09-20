Ключевые моменты:

Вода в Черном море сегодня остыла до 19-20°C – купаться в ней уже не очень комфортно;

По данным синоптиков, 20 сентября возможно легкое волнение моря;

Температура воздуха днем достигнет 25-27°C.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в субботу, 20 сентября 2025 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит 19-20°С. Такая вода уже прохладная для купания, но при теплой погоде можно попробовать рискнуть.

Также синоптики сообщают, что в этот день возможно легкое волнение моря.

В любом случае важна и общая погода. Сегодня в Одессе и области ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +25°C, а местами – и до +27°C.

Автор фото – Ольга Блажнова