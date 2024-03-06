Одесский парк Савицкого превратили в свалку

Как сообщает у себя в Facebook Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, в адрес инспекции многочисленные обращения от граждан по поводу несанкционированных свалок поступают в адрес инспекции через электронный сервис «ЭкоУгроза».

Обследовав территорию парка в Одессе, специалисты инспекции зафиксировали на территории «Парка Савицкого» (ранее – им. Ленинского комсомола), который расположен в районе Ивановского моста, наличие многочисленных свалок бытовых и строительных отходов, уличного мусора, остатков растительности и прочего.

«Согласно статье 38 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» на территории парков-памятников садово-паркового искусства запрещается любая деятельность, не связанная с выполнением возложенных на них задач и угрожающая их сохранению»,

– отмечают экоинспекторы.

Также сообщается, что в настоящее время коммунальное предприятие «Горзелентрест» начало работы по ликвидации мусорных свалок на территории парка-памятника и приведение в надлежащее состояние объекта природно-заповедного фонда.

Напомним, еще в 2017 году одесский парк Савицкого планировалось благоустроить – здесь собирались восстановить пруд и зеленую зону, обустроить места отдыха и развлечений, площадки для выгула и дрессировки собак, занятий спортом, а также детские площадки.

Как сообщалось ранее, 21 февраля 2024 года в Одессе официально признали скверами две зеленых зоны и определили границы еще трем скверам.