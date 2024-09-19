В Одессе утвердили границы парка Савицкого и двух скверов

Соответствующие проекты решений были приняты на заседании сессии Одесского горсовета в среду, 18 сентября 2024 года.

Сообщается, что депутаты утвердили технические документации по инвентаризации земель парка-памятки садово-паркового искусства парк Савицкого, сквера на Куликовом поле и сквера на улице Школьный аэродром, 1.

Именно при инвентаризации земель парков и скверов устанавливаются места расположения земельных участков, их границы, размеры и правовой статус.

Инвентаризация позволяет выявить незаконное и нерациональное использование земель, использование с нарушением целевого назначения.

Это позволит сохранить зеленые зоны общего пользования города, предотвращение рейдерских захватов и дальнейшую их застройку, а также проведение благоустройства и создание комфортной среды для отдыха населения.

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