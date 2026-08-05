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На сайте горсовета появился проект решения о системе электронного билета.

Электронная оплата должна заработать не только в электротранспорте, но и в маршрутках.

По мнению Петра Обухова, система поможет развивать транспортную сеть на основе реального пассажиропотока.

По словам депутата, публикация документа стала одним из самых важных событий для общественного транспорта Одессы за последние годы.

«Именно с этого начинается полноценное внедрение электронного билета в городском транспорте», – отметил Петр Обухов.

Он напомнил, что уже много лет выступает за внедрение электронного билета. По его словам, речь идет не только о возможности безналичной оплаты проезда.

«Когда город будет видеть реальный пассажиропоток на каждом маршруте, транспортную сеть можно будет развивать на основе данных, а не предположений», – подчеркнул депутат.

Обухов считает особенно важным, чтобы новая система заработала не только в трамваях и троллейбусах, но и в маршрутках.

«Особенно важно, чтобы система заработала не только в трамваях и троллейбусах, но и в маршрутках. В это время город получит единую современную систему оплаты проезда», – написал он сегодня в соцсетях.

По мнению депутата, после многих лет обсуждений Одесса наконец сделала первые реальные шаги к внедрению электронного билета. Теперь остается дождаться принятия соответствующего решения и начала практической реализации проекта.

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