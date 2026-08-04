Ключевые моменты:

  • Ветеран открыл пространство психологической поддержки для побратимов
  • Пожар уничтожил имущество, приобретённое в кредит
  • Реабилитация объединяет спорт, природу и семейную терапию
  • Василий добивается справедливого расследования поджога

Возвращение военнослужащих к мирной жизни сегодня является одним из ключевых направлений государственной ветеранской политики. В то же время опыт громад показывает: не менее важной, чем медицинская помощь, является возможность найти круг людей, прошедших тот же путь. Именно о такой инициативе в Балтской громаде рассказывает эта история. Её журналистке «Одесской жизни» Любови Кузьменко рассказал ветеран Василий Торопов, создавший в Балте реабилитационное пространство «Тиша говорить».

Как ветеран из Балты создал пространство для своих

Что самое трудное после возвращения с передовой для военнослужащих? Помимо физического восстановления, не менее сложно вернуться к гражданской жизни. Бойцы возвращаются с другим мировосприятием и тяжёлым психологическим опытом, которым трудно поделиться с окружающими.

Василий Торопов — ветеран, психолог по профессии
Василий Торопов — ветеран, психолог по профессии

Василий Торопов — профессиональный психолог. После демобилизации он сам проходил сложную реабилитацию. Именно благодаря этому опыту, понимая, через что проходят побратимы, он решил создать общественную организацию «Тиша говорить».

Молчат о том, что болит сильнее всего

— Меня лечила именно тишина, — говорит Василий.

Полгода он разрабатывал проект, просчитывал смету и вынашивал мечту создать пространство, где ветеранам будет по-настоящему уютно.

Так родилась «Тиша говорить».

Тишина на войне и тишина в тылу — это две большие разницы. Для ветеранов тишина в пространстве Василия — это безопасное место, где можно побыть наедине со своими мыслями и отдохнуть от шума.

Беседка — часть пространства «Тиша говорить»
Беседка — часть пространства «Тиша говорить»

По словам Василия, ветераны обычно молчат о том, что болит сильнее всего, — о доме и семье. Война кардинально меняет взгляды на жизнь, и после возвращения даже супругам, прожившим вместе много лет до войны, нередко приходится знакомиться заново.

Ветеран создал это пространство, в том числе для того, чтобы супруги могли побыть наедине, снова увидеть друг друга. Увидеть — и заново научиться слышать.

План простой: зарабатывать, а всю прибыль отдавать

Он искренне верил, что такое дело поддержат все. Но реальность быстро спустила его с небес на землю. Новую общественную организацию никто не воспринимал всерьёз. Грантодатели просто закрывали перед ним двери.

Первый большой сбор в лагере «Лелече гніздо» показал, сколько на самом деле стоит реабилитация. Даже несмотря на то, что психологи и другие специалисты работали бесплатно, сумма оказалась большой.

— Я закрывал долги из собственного кармана, обивал пороги предпринимателей и в конце концов понял, что рассчитывать можно только на себя, — вспоминает ветеран.

Именно это подтолкнуло его запустить собственное дело. План простой: зарабатывать, а всю прибыль направлять на реабилитацию ветеранов.

Василий Торопов — ветеран
Поиск средств для создания реабилитационного пространства оказался непростой задачей

Здесь никто не осудит

Когда спрашиваешь Василия, что самое трудное в общении с парнями и девушками, возвращающимися с передовой, он искренне удивляется. Для него в этом нет никаких сложностей. Пока гражданский мир ищет сложные психологические подходы, ветераны в пространстве «Тиша говорить» просто адаптируются друг к другу. Здесь тебя точно не осудят, а общий опыт помогает двигаться дальше.

— В кругу единомышленников все понимают друг друга с полуслова. Те, кто уже прошёл первые этапы адаптации, делятся опытом. Кто-то приходит просто выговориться, выплеснуть накопившийся негатив и сбросить этот балласт, — объясняет ветеран.

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Большая цена пространства

Однако Василия ждало ещё одно испытание — пожар. Новость о том, что имущество ветерана сожгли, возмутила всю громаду.

Василий Торопов на пепелище

Для него это стало настоящим шоком — чтобы выкупить землю и оборудование, он продал собственную машину и взял кредит в размере 14 тысяч долларов. Когда всё сгорело, у него не осталось ничего, кроме пепелища и долгов.

— В тот момент хотелось всё бросить, — вспоминает мужчина.

Но сдаться означало признать поражение перед поджигателями. Выстоять помогли семья и близкие.

После увольнения из рядов ВСУ он устроился консультантом в команду специалистов «Рівний рівному». Зарплата плюс подработка — так постепенно удалось собрать средства на первые контейнеры.

Поняв, что самостоятельно с долгами не справиться, он обратился за помощью. Балтский городской голова Сергей Мазур и міськрада помогли со строительными материалами, установили опоры, подвели к площадке электричество, оборудовали туалеты. Подключился и глава Подольской райадминистрации Руслан Питак. Благодаря совместным усилиям власти и местных предпринимателей удалось докупить остальные материалы.

Однако за это пространство Василий до сих пор платит высокую цену. И это не только бессонные ночи, но и вполне конкретные цифры. Сегодня на нём «висит» кредит в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен.

Кто сжёг имущество ветерана?

Поджог ветеранского пространства — это и прямая угроза семье ветерана. Однако расследование почти не продвигается.

— Реальных шагов со стороны следствия нет, — рассказывает Василий. — Мне пришлось за собственные деньги везти независимого эксперта из Одессы и обратно только для того, чтобы официально зафиксировать, что короткого замыкания не было. На тот момент в пространстве вообще не было ни электричества, ни генератора, ни техники.

Ветеран убеждён, что за преступлением стоит конкретный заказчик.

— Почему тормозят расследование? Лишь недавно исполнителю наконец сообщили о подозрении. Но самое удивительное — ему не избрали никакой меры пресечения! Человек, который сжёг имущество, спокойно ходит на свободе, — говорит Василий Торопов. — Это не мелкое хулиганство, а уголовная статья. Но на практике дело затягивают.

Василий подчёркивает, что молчать не собирается.

— Я не сдамся. Буду обращаться во все инстанции, но дело не оставлю. Деньги, которые сгорели, не упали мне с неба. Это моя жизнь, мой труд и безопасность моей семьи. Закон должен работать.

Палат нет, зато есть собственное море

Пространство «Тиша говорить» имеет выход к воде
Пространство «Тиша говорить» имеет выход к воде

Но, несмотря ни на что, на берегу Гольмянского водохранилища работает пространство, совсем не похожее на обычные реабилитационные центры больничного типа. Здесь нет палат и медикаментов. Есть только природа, спорт и уют.

— У нас здесь есть собственное маленькое море, — улыбается Василий.

Главная идея пространства — активная адаптация. На базе запускают программу, в которой важную роль играет спорт для военнослужащих с тяжёлыми ранениями. Команда уже смонтировала специальный мостик к водоёму. Его установили так, чтобы побратимы на инвалидных колясках могли спуститься к воде и участвовать в соревнованиях.

Сейчас организация ищет меценатов, чтобы вместе приобрести адаптивные каяки. Водоём идеально подходит для сплавов, которые помогают вернуть координацию и вкус к жизни.

«Когда спасаешь других — спасаешь и себя»

Ветеранам старше 50 лет активный спорт часто кажется ненужным. Но Василий вспоминает свои поездки во Львов — там именно такие взрослые мужчины выходили на старт, азартно соревновались и завоёвывали медали.

Пространство «Тиша говорить»
Пространство «Тиша говорить» — зона спокойного отдыха

Но настоящее сердце проекта — семейная терапия. Раз в месяц пространство закрывается для коммерческих клиентов. В эти дни сюда бесплатно приглашают только ветеранские семьи. Супруги катаются на гидроциклах, отдыхают, проходят психологическую разгрузку и заново учатся быть вместе.

— Я верующий человек, — говорит Василий. — Да, сейчас финансово тяжело. Но когда спасаешь других — спасаешь и самого себя.

Как спасти брак после фронта?

Василий Торопов уверен: вернуть бойца к гражданской жизни отдельно от его семьи невозможно. Война бьёт по обоим. И нередко после возвращения мужчины домой в семье начинается свой, невидимый бой.

— Семьи бывают разные, — рассуждает Василий. — Кто хочет сохранить отношения, тот их сохранит. Но иногда бывает так, что люди просто не слышат друг друга. Многие жёны искренне верят, что мужчины вернутся с фронта точно такими же, какими ушли. Это иллюзия. Пережитое никуда не исчезает, оно навсегда остаётся внутри.

Лодки у берега
Лодки у берега

В пространстве «Тиша говорить» учат искать компромиссы. Василий настаивает на «движении с обеих сторон». Женщина должна принять новую реальность мужчины, а он — осознать, что его второй половине в тылу тоже пришлось нелегко.

Результаты такой семейной терапии уже есть. Василий вспоминает побратима, который из-за алкоголя едва не потерял семью. Мужчина прошёл реабилитацию.

— Недавно его жена с радостью поделилась, что он «завязал». Теперь всё делает ради семьи, они проходят через это вместе. Для меня это — самый главный показатель. Надеюсь, таких историй будет становиться всё больше.

Лучшее лекарство — круг своих

Идеальная модель адаптации воина, по мнению Василия, держится на ежедневной, тяжёлой работе над собой. Пространство и создавалось для того, чтобы подтолкнуть ветеранов к этим изменениям через лучшее лекарство — круг своих.

Сейчас Василий размышляет, как создать на территории центра особую локацию — большое кострище с удобными креслами вокруг. Это проверенный метод психотерапии.

— Когда я уволился из ВСУ, то часто разводил костёр и просто сидел возле него, — вспоминает ветеран. — Тогда я особенно остро чувствовал, как мне не хватает человека с таким же опытом. Кого-то, кому можно выговориться. Мне повезло — у меня есть побратим. Мы до сих пор созваниваемся. Такая поддержка через простое общение действительно помогает держаться на плаву.

Берег озера
Пространство расположено в живописном месте

Гражданские, даже с самыми лучшими намерениями, невольно затягивают ветерана в воспоминания, из которых он изо всех сил пытается выбраться. Именно поэтому пространство будет развиваться как территория побратимства. В планах Василия — обустроить всё так, чтобы бойцы могли приезжать сюда на несколько дней с палатками и ночевать под открытым небом.

— Я точно знаю: настоящие ответы человек находит только тогда, когда вокруг стихает шум и начинает говорить тишина.

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