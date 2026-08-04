Ключевые моменты:

Ветеран открыл пространство психологической поддержки для побратимов

Пожар уничтожил имущество, приобретённое в кредит

Реабилитация объединяет спорт, природу и семейную терапию

Василий добивается справедливого расследования поджога

Возвращение военнослужащих к мирной жизни сегодня является одним из ключевых направлений государственной ветеранской политики. В то же время опыт громад показывает: не менее важной, чем медицинская помощь, является возможность найти круг людей, прошедших тот же путь. Именно о такой инициативе в Балтской громаде рассказывает эта история. Её журналистке «Одесской жизни» Любови Кузьменко рассказал ветеран Василий Торопов, создавший в Балте реабилитационное пространство «Тиша говорить».

Как ветеран из Балты создал пространство для своих

Что самое трудное после возвращения с передовой для военнослужащих? Помимо физического восстановления, не менее сложно вернуться к гражданской жизни. Бойцы возвращаются с другим мировосприятием и тяжёлым психологическим опытом, которым трудно поделиться с окружающими.

Василий Торопов — профессиональный психолог. После демобилизации он сам проходил сложную реабилитацию. Именно благодаря этому опыту, понимая, через что проходят побратимы, он решил создать общественную организацию «Тиша говорить».

Молчат о том, что болит сильнее всего

— Меня лечила именно тишина, — говорит Василий.

Полгода он разрабатывал проект, просчитывал смету и вынашивал мечту создать пространство, где ветеранам будет по-настоящему уютно.

Так родилась «Тиша говорить».

Тишина на войне и тишина в тылу — это две большие разницы. Для ветеранов тишина в пространстве Василия — это безопасное место, где можно побыть наедине со своими мыслями и отдохнуть от шума.

По словам Василия, ветераны обычно молчат о том, что болит сильнее всего, — о доме и семье. Война кардинально меняет взгляды на жизнь, и после возвращения даже супругам, прожившим вместе много лет до войны, нередко приходится знакомиться заново.

Ветеран создал это пространство, в том числе для того, чтобы супруги могли побыть наедине, снова увидеть друг друга. Увидеть — и заново научиться слышать.

План простой: зарабатывать, а всю прибыль отдавать

Он искренне верил, что такое дело поддержат все. Но реальность быстро спустила его с небес на землю. Новую общественную организацию никто не воспринимал всерьёз. Грантодатели просто закрывали перед ним двери.

Первый большой сбор в лагере «Лелече гніздо» показал, сколько на самом деле стоит реабилитация. Даже несмотря на то, что психологи и другие специалисты работали бесплатно, сумма оказалась большой.

— Я закрывал долги из собственного кармана, обивал пороги предпринимателей и в конце концов понял, что рассчитывать можно только на себя, — вспоминает ветеран.

Именно это подтолкнуло его запустить собственное дело. План простой: зарабатывать, а всю прибыль направлять на реабилитацию ветеранов.

Здесь никто не осудит

Когда спрашиваешь Василия, что самое трудное в общении с парнями и девушками, возвращающимися с передовой, он искренне удивляется. Для него в этом нет никаких сложностей. Пока гражданский мир ищет сложные психологические подходы, ветераны в пространстве «Тиша говорить» просто адаптируются друг к другу. Здесь тебя точно не осудят, а общий опыт помогает двигаться дальше.

— В кругу единомышленников все понимают друг друга с полуслова. Те, кто уже прошёл первые этапы адаптации, делятся опытом. Кто-то приходит просто выговориться, выплеснуть накопившийся негатив и сбросить этот балласт, — объясняет ветеран.

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Большая цена пространства

Однако Василия ждало ещё одно испытание — пожар. Новость о том, что имущество ветерана сожгли, возмутила всю громаду.

Для него это стало настоящим шоком — чтобы выкупить землю и оборудование, он продал собственную машину и взял кредит в размере 14 тысяч долларов. Когда всё сгорело, у него не осталось ничего, кроме пепелища и долгов.

— В тот момент хотелось всё бросить, — вспоминает мужчина.

Но сдаться означало признать поражение перед поджигателями. Выстоять помогли семья и близкие.

После увольнения из рядов ВСУ он устроился консультантом в команду специалистов «Рівний рівному». Зарплата плюс подработка — так постепенно удалось собрать средства на первые контейнеры.

Поняв, что самостоятельно с долгами не справиться, он обратился за помощью. Балтский городской голова Сергей Мазур и міськрада помогли со строительными материалами, установили опоры, подвели к площадке электричество, оборудовали туалеты. Подключился и глава Подольской райадминистрации Руслан Питак. Благодаря совместным усилиям власти и местных предпринимателей удалось докупить остальные материалы.

Однако за это пространство Василий до сих пор платит высокую цену. И это не только бессонные ночи, но и вполне конкретные цифры. Сегодня на нём «висит» кредит в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен.

Кто сжёг имущество ветерана?

Поджог ветеранского пространства — это и прямая угроза семье ветерана. Однако расследование почти не продвигается.

— Реальных шагов со стороны следствия нет, — рассказывает Василий. — Мне пришлось за собственные деньги везти независимого эксперта из Одессы и обратно только для того, чтобы официально зафиксировать, что короткого замыкания не было. На тот момент в пространстве вообще не было ни электричества, ни генератора, ни техники.

Ветеран убеждён, что за преступлением стоит конкретный заказчик.

— Почему тормозят расследование? Лишь недавно исполнителю наконец сообщили о подозрении. Но самое удивительное — ему не избрали никакой меры пресечения! Человек, который сжёг имущество, спокойно ходит на свободе, — говорит Василий Торопов. — Это не мелкое хулиганство, а уголовная статья. Но на практике дело затягивают.

Василий подчёркивает, что молчать не собирается.

— Я не сдамся. Буду обращаться во все инстанции, но дело не оставлю. Деньги, которые сгорели, не упали мне с неба. Это моя жизнь, мой труд и безопасность моей семьи. Закон должен работать.

Палат нет, зато есть собственное море

Но, несмотря ни на что, на берегу Гольмянского водохранилища работает пространство, совсем не похожее на обычные реабилитационные центры больничного типа. Здесь нет палат и медикаментов. Есть только природа, спорт и уют.

— У нас здесь есть собственное маленькое море, — улыбается Василий.

Главная идея пространства — активная адаптация. На базе запускают программу, в которой важную роль играет спорт для военнослужащих с тяжёлыми ранениями. Команда уже смонтировала специальный мостик к водоёму. Его установили так, чтобы побратимы на инвалидных колясках могли спуститься к воде и участвовать в соревнованиях.

Сейчас организация ищет меценатов, чтобы вместе приобрести адаптивные каяки. Водоём идеально подходит для сплавов, которые помогают вернуть координацию и вкус к жизни.

«Когда спасаешь других — спасаешь и себя»

Ветеранам старше 50 лет активный спорт часто кажется ненужным. Но Василий вспоминает свои поездки во Львов — там именно такие взрослые мужчины выходили на старт, азартно соревновались и завоёвывали медали.

Но настоящее сердце проекта — семейная терапия. Раз в месяц пространство закрывается для коммерческих клиентов. В эти дни сюда бесплатно приглашают только ветеранские семьи. Супруги катаются на гидроциклах, отдыхают, проходят психологическую разгрузку и заново учатся быть вместе.

— Я верующий человек, — говорит Василий. — Да, сейчас финансово тяжело. Но когда спасаешь других — спасаешь и самого себя.

Как спасти брак после фронта?

Василий Торопов уверен: вернуть бойца к гражданской жизни отдельно от его семьи невозможно. Война бьёт по обоим. И нередко после возвращения мужчины домой в семье начинается свой, невидимый бой.

— Семьи бывают разные, — рассуждает Василий. — Кто хочет сохранить отношения, тот их сохранит. Но иногда бывает так, что люди просто не слышат друг друга. Многие жёны искренне верят, что мужчины вернутся с фронта точно такими же, какими ушли. Это иллюзия. Пережитое никуда не исчезает, оно навсегда остаётся внутри.

В пространстве «Тиша говорить» учат искать компромиссы. Василий настаивает на «движении с обеих сторон». Женщина должна принять новую реальность мужчины, а он — осознать, что его второй половине в тылу тоже пришлось нелегко.

Результаты такой семейной терапии уже есть. Василий вспоминает побратима, который из-за алкоголя едва не потерял семью. Мужчина прошёл реабилитацию.

— Недавно его жена с радостью поделилась, что он «завязал». Теперь всё делает ради семьи, они проходят через это вместе. Для меня это — самый главный показатель. Надеюсь, таких историй будет становиться всё больше.

Лучшее лекарство — круг своих

Идеальная модель адаптации воина, по мнению Василия, держится на ежедневной, тяжёлой работе над собой. Пространство и создавалось для того, чтобы подтолкнуть ветеранов к этим изменениям через лучшее лекарство — круг своих.

Сейчас Василий размышляет, как создать на территории центра особую локацию — большое кострище с удобными креслами вокруг. Это проверенный метод психотерапии.

— Когда я уволился из ВСУ, то часто разводил костёр и просто сидел возле него, — вспоминает ветеран. — Тогда я особенно остро чувствовал, как мне не хватает человека с таким же опытом. Кого-то, кому можно выговориться. Мне повезло — у меня есть побратим. Мы до сих пор созваниваемся. Такая поддержка через простое общение действительно помогает держаться на плаву.

Гражданские, даже с самыми лучшими намерениями, невольно затягивают ветерана в воспоминания, из которых он изо всех сил пытается выбраться. Именно поэтому пространство будет развиваться как территория побратимства. В планах Василия — обустроить всё так, чтобы бойцы могли приезжать сюда на несколько дней с палатками и ночевать под открытым небом.

— Я точно знаю: настоящие ответы человек находит только тогда, когда вокруг стихает шум и начинает говорить тишина.

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