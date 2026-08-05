Ключевые моменты:

Бронзовые герои переехали ближе к главному входу Нового базара

Арт-объекты уже стали популярной фотозоной для посетителей

За последние годы композиция несколько раз меняла место расположения

Новый базар остается одним из самых известных исторических рынков Одессы, а его арт-объекты давно стали частью городского туристического пространства. Такие локации регулярно привлекают внимание гостей города и самих одесситов, дополняя культурный образ Одессы. Об очередном перемещении бронзовой композиции сообщила журналистка «Одесской жизни» Мария Котова, которая побывала на месте и зафиксировала новое расположение арт-объектов.

Переселение по-одесски: Киса, Ося и Орнелла Мути снова сменили адрес

На Новом базаре снова произошло небольшое «переселение народов». Хорошо знакомые одесситам Киса Воробьянинов, Остап Бендер и Орнелла Мути сменили место и теперь встречают гостей почти у самого входа на рынок.

Теперь, зайдя через главный вход на Новый базар, достаточно пройти мимо нескольких магазинчиков, свернуть к главной площади — и сразу увидеть знакомую компанию. Не заметить ее практически невозможно. Да и пройти мимо, не улыбнувшись, тоже вряд ли получится.

Бронзовые герои давно стали одной из самых любимых достопримечательностей Нового базара. Возле них с удовольствием фотографируются и одесситы, и туристы. Кто-то обнимает Остапа Бендера, кто-то садится рядом с Орнеллой Мути, а кто-то обязательно загадывает желание, прикоснувшись к Кисе.

За последние годы эта компания уже не раз меняла «прописку». Сначала Киса и Ося много лет жили в Городском саду. Затем переехали к мясо-молочному корпусу Нового базара, позже поселились рядом с другими известными арт-объектами рынка. Позже для них обустроили фотозону возле кафе. И вот теперь они снова переехали — на этот раз ближе ко входу, где их видит практически каждый посетитель.

Похоже, новое место оказалось очень удачным. Здесь почти всегда кто-то фотографируется: семьи с детьми, влюбленные пары, туристы и постоянные покупатели Нового базара. Арт-объекты словно первыми приветствуют гостей и создают то самое особое одесское настроение еще до того, как человек успевает пройти по торговым рядам.

Возможно, это переселение станет не последним — герои Ильфа и Петрова уже доказали, что любят менять место жительства. Но пока искать их стоит именно здесь — возле главной площади Нового базара, где они каждый день дарят прохожим хорошее настроение и еще один повод улыбнуться.

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