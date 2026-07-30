Ключевые моменты:
- С 1 августа автобус №110 снова будет работать по субботам и воскресеньям.
- Стоимость проезда составит 25 гривен.
- Опубликовано расписание рейсов от железнодорожного вокзала и Куяльника.
- В будние дни продолжит курсировать социальный автобус С10.
Как сообщает сегодня Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, маршрут №110 «Санаторий «Куяльник» – железнодорожный вокзал» будет обслуживать один автобус, работающий в режиме маршрутного такси.
Стоимость проезда составит 25 гривен.
Расписание автобуса №110
Отправление от железнодорожного вокзала:
- 07:20;
- 09:20;
- 13:00;
- 15:00.
Отправление от клинического санатория имени Пирогова (курорт «Куяльник»):
- 08:20;
- 12:00;
- 14:00;
- 17:00.
Напомним, городской автобусный маршрут №110 «Санаторий «Куяльник» – Железнодорожный вокзал» прекратил работу с 8 июня. Вместо него начал курсировать социальный автобус С10 «Железнодорожный вокзал – Клинический санаторий им. Пирогова (курорт «Куяльник»)».
При этом в Департаменте транспорта напоминают, что социальный автобус С10 «Железнодорожный вокзал – клинический санаторий имени Пирогова (курорт «Куяльник»)» продолжает работать в будние дни.
Маршрут проходит по улицам Лиманной, Николаевской дороге, Отамана Головатого (в обратном направлении – улице Черноморского казачества), Приморской, Польской, Вадима Корженко и Пантелеймоновской с конечной остановкой на Привокзальной площади.
Расписание социального автобуса С10
Отправление от клинического санатория имени Пирогова (курорт «Куяльник»):
- 06:20;
- 07:45;
- 10:00;
- 12:00;
- 14:00;
- 16:00;
- 18:00.
Отправление от железнодорожного вокзала:
- 07:00;
- 09:00;
- 11:00;
- 13:00;
- 15:00;
- 17:00.
Статья по теме: Стекло исчезает, скамеек не хватает: почему современные остановки раздражают одесситов.