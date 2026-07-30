Ключевые моменты:

  • С 1 августа автобус №110 снова будет работать по субботам и воскресеньям.
  • Стоимость проезда составит 25 гривен.
  • Опубликовано расписание рейсов от железнодорожного вокзала и Куяльника.
  • В будние дни продолжит курсировать социальный автобус С10.

Как сообщает сегодня Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, маршрут №110 «Санаторий «Куяльник» – железнодорожный вокзал» будет обслуживать один автобус, работающий в режиме маршрутного такси.

Стоимость проезда составит 25 гривен.

Расписание автобуса №110

Отправление от железнодорожного вокзала:

  • 07:20;
  • 09:20;
  • 13:00;
  • 15:00.

Отправление от клинического санатория имени Пирогова (курорт «Куяльник»):

  • 08:20;
  • 12:00;
  • 14:00;
  • 17:00.

Напомним, городской автобусный маршрут №110 «Санаторий «Куяльник» – Железнодорожный вокзал» прекратил работу с 8 июня. Вместо него начал курсировать социальный автобус С10 «Железнодорожный вокзал – Клинический санаторий им. Пирогова (курорт «Куяльник»)».

При этом в Департаменте транспорта напоминают, что социальный автобус С10 «Железнодорожный вокзал – клинический санаторий имени Пирогова (курорт «Куяльник»)» продолжает работать в будние дни.

Маршрут проходит по улицам Лиманной, Николаевской дороге, Отамана Головатого (в обратном направлении – улице Черноморского казачества), Приморской, Польской, Вадима Корженко и Пантелеймоновской с конечной остановкой на Привокзальной площади.

Расписание социального автобуса С10

Отправление от клинического санатория имени Пирогова (курорт «Куяльник»):

  • 06:20;
  • 07:45;
  • 10:00;
  • 12:00;
  • 14:00;
  • 16:00;
  • 18:00.

Отправление от железнодорожного вокзала:

  • 07:00;
  • 09:00;
  • 11:00;
  • 13:00;
  • 15:00;
  • 17:00.

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