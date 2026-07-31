Ключевые моменты:

На Трассе здоровья выявили нарушения запрета на движение электросамокатов.

С 1 августа рейды будут проводить еженедельно.

Ограничения касаются участка от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана.

По Трассе здоровья разрешено передвигаться пешеходам и велосипедистам, но не электросамокатам.

На Трассе здоровья начали проверять самокатчиков

Сегодня, 31 июля, на Трассе здоровья прошел совместный рейд с участием представителей Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, коммунального учреждения «СМЭП» и патрульной полиции.

Во время проверки специалисты обнаружили случаи нарушения запрета на движение электросамокатов. Все выявленные нарушения касались личного электротранспорта.

При этом в мэрии отметили, что прокатные электросамокаты не могут заезжать на Трассу здоровья – в них установлены программные ограничения.

Рейды будут проводить каждую неделю

В городском департаменте сообщили, что с 1 августа контроль усилят на всем участке Трассы здоровья – от КПП «Ланжерон» до КПП «Фонтан 16».

Напомним, на этом участке разрешено движение пешеходов и велосипедистов. Использование электросамокатов и других легких персональных электрических транспортных средств запрещено.

В мэрии призвали жителей и гостей Одессы соблюдать установленные правила. К нарушителям обещают применять меры реагирования в рамках полномочий привлеченных служб.

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