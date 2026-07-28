Ключевые моменты:

Одесская мэрия предлагает размещать новые МАФы через открытые аукционы

Предприниматели боятся потерять прибыльные места из-за крупных сетей

Власти уверяют, что действующий бизнес сможет работать без торгов

Проект после общественного обсуждения отправили на доработку

Как изменятся правила размещения МАФов в Одессе, действительно ли аукционы сделают рынок более прозрачным и почему предприниматели говорят о риске монополизации, разбиралась журналистка «Одесской жизни». Она побывала на общественном обсуждении проекта решения Одесского городского совета, пообщалась с представителями малого бизнеса, депутатами горсовета и руководством департамента развития потребительского рынка. Также журналистка проанализировала проект новых правил, позиции сторон и статистику по количеству МАФов, рабочим местам и налоговым поступлениям, которые озвучивались во время обсуждения.

Обсуждение новых правил размещения временных сооружений закончилось безрезультатно

24 июля в Одесском горсовете состоялось публичное обсуждение новых правил размещения временных сооружений. Проект предусматривает распределение мест через открытые аукционы. Предприниматели выступили против такого подхода, заявляя, что крупные сети смогут перебивать ставки малого бизнеса и вытеснять его с прибыльных локаций. Мэрия настаивает, что аукционы должны сделать систему более прозрачной.

Речь идет не просто о внешнем облике города, а о тысячах рабочих мест, стоимости аренды торговых точек и о том, кто фактически будет контролировать самые прибыльные локации.

После длительной и бурной дискуссии чиновникам и предпринимателям так и не удалось прийти к единому мнению.

Аукционы для МАФов: что предлагает горсовет

По утверждению городских властей, главная цель реформы — вывести сферу торговли из тени и сделать процедуры прозрачными. Проект предусматривает ряд существенных изменений в правилах размещения МАФов.

Размещение новых киосков должно происходить на конкурентной основе через открытые торги.

На каждом киоске обязательно должен быть размещен QR-код с информацией о владельце и разрешительных документах.

Будут действовать особые требования к архитектурному облику сооружений.

Почему предприниматели выступили против новых правил мэрии

В то же время представители малого бизнеса категорически не согласны с этими изменениями. Предприниматели опасаются, что после окончания срока аренды автоматически потеряют свои киоски. Если распределять торговые места исключительно по принципу самой высокой цены, крупные сети неизбежно вытеснят малый бизнес, убежден председатель Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш.

По его информации, сегодня в Одессе насчитывается 2758 временных сооружений, которые обеспечивают более восьми тысяч рабочих мест. С учетом членов семей от этого бизнеса напрямую зависят около 24 тысяч одесситов. За 2024 год владельцы МАФов пополнили бюджеты разных уровней более чем на 457 миллионов гривен налогов. Кроме того, городская казна получила около 100 миллионов гривен в виде арендной платы и паевых взносов.

В качестве примера рисков реформы глава Ассоциации приводит Киев, где такие аукционы уже действуют. В столице после окончания договора участок под киоском выставляется на торги, где за него соревнуются до восьми претендентов. В результате предприниматели, которые работали годами, остаются ни с чем.

«Если выгоняете меня, чтобы посадить другого за деньги — компенсируйте»

Дискуссия окончательно вышла за рамки юридических формулировок, когда слово предоставили представителям малого бизнеса.

— В этой сфере я работаю уже 20 лет, — рассказала предпринимательница Татьяна Золотарева. — У меня всего один киоск. Каждый раз, когда приходит новый мэр, происходит какой-то ужас. Первый раз, когда мы стояли на Греческой площади, мимо проезжал Гурвиц. Он сказал: «Почему на Греческой есть киоски?» — и дал неделю, чтобы мы за свой счет переехали куда угодно. Костусев взял палку и выбил наш киоск на Привокзальной площади, показывая всем, что он против малого бизнеса. Труханов заставил установить новый киоск за 13 тысяч долларов. Пришлось занимать деньги — вернуть их удалось только через два года. Я за свои средства все обустроила, ко мне приходят постоянные клиенты. Сейчас я вдова, у меня четверо несовершеннолетних детей. Как я могу участвовать в аукционе? Деньги, которые я зарабатываю, идут моим детям!

Татьяну Золотареву поддержал предприниматель-пенсионер.

— В 1999 году я взял в аренду участок асфальта. Сам разработал проект, проложил коммуникации, построил сооружение, продлевал документы десятки лет. И теперь этот асфальт, над которым я столько работал, вы собираетесь выставить на торги? Если городу там нужен сквер или кинотеатр — вопросов нет. Но если выгоняете меня, чтобы посадить туда другого за деньги, — компенсируйте мне то, что я вложил, — требует предприниматель.

«У нас останется только голос улицы»

— Регулировать размещение МАФов нужно на общегосударственном уровне. У городской власти нет полномочий делать то, что она хочет. Но слышать этого они не желают. Поэтому начинаются различные манипуляции, чтобы внедрить эту инициативу. В частности, ссылаются на то, что у кого-то сотрудники не оформлены официально, кто-то не платит налоги в полном объеме. Если какой-то налогоплательщик не выполняет свои обязанности, его нужно заставить это сделать, а не вводить аукционы для всех предпринимателей города, — заявляет Борис Эмельдеш. — Мы будем отменять эти решения так же, как сегодня их отменяют предприниматели Киева. Мы не хотим, чтобы с нами произошло то же самое. Власть говорит о мягкой аукционной модели. Но это не так, ведь чтобы выставить место на аукцион, сначала нужно снести сооружение. Нельзя выставлять на торги место, где уже что-то стоит и работает. Мы пытаемся вести конструктивный диалог с властью. Но пока происходит сознательное игнорирование предложений бизнеса. Тогда у нас останется только голос улицы.

Реформа против монополий?

В то же время одесские власти уверяют: повторения киевского сценария не будет. Директор муниципального департамента развития потребительского рынка Елена Вербельчук подчеркнула, что модель, которую предлагают в Одессе, принципиально отличается от столичной. По ее словам, выставлять участки на торги не планируют, если предприниматель своевременно обращается за продлением срока действия паспорта привязки и договора и при этом не имеет нарушений. В таком случае документы продлеваются без аукциона. Поэтому риски для действующего бизнеса будут минимальными.

Действующие сегодня правила фактически консервируют рынок, считает депутат Олег Звягин. После окончания сроков места остаются за нынешними арендаторами, перекрывая доступ конкурентам. В качестве примера он привел киоски в Аркадии и на Ланжероне, владельцы которых платят муниципалитету символические 60–90 гривен за квадратный метр, а затем сдают объекты в субаренду уже за десятки тысяч гривен. По мнению депутата, открытые торги позволили бы установить реальную рыночную цену и существенно пополнить городской бюджет.

— Возле ТЦ «Панорама» кофейня занимает пять квадратных метров. Владелец киоска берет с арендатора десять тысяч гривен в месяц! А в бюджет города поступает всего 60 гривен. Разве это справедливо? — возмущается Звягин. — Компания «Одессапресса» владеет 299 объектами — почти 10% всего рынка. К тому же вместо газет там в основном продают сигареты.

Депутат Петр Обухов предложил установить единый максимальный срок действия договоров — например, пять лет. Сейчас одни предприниматели получают документы на один год, а другие — на 20 или даже 45 лет. Также Обухов выступил за право досрочного расторжения договоров в отношении объектов, которые простаивают более полугода. Депутат подчеркнул отличие одесского проекта от киевского. В Одессе на торги планируют выставлять только новые локации. А добросовестный действующий бизнес сможет продлевать документы без конкурса.

Юридический тупик?

В то же время на серьезные юридические «мины» в проекте указал чиновникам руководитель общественной организации «Качественное общество», ветеран Тодор Пановский.

— Согласно решению Верховного Суда, твердое покрытие — асфальтированная площадка — является элементом благоустройства, а не объектом недвижимости, — отмечает руководитель общественной организации. — Передача его в аренду через аукцион требует проведения точной инвентаризации, межевания, присвоения кадастровых номеров и оценки. Антимонопольный комитет Украины уже возбуждал дело против аналогичных решений Киевсовета по признакам антиконкурентных действий. Если единственным критерием аукциона будет принцип «кто больше заплатит», то малый бизнес обречен. Сети и крупные игроки с легкостью перебьют цену любого отдельного ФЛП.

Требования предпринимателей

Предприниматели передали городским властям обращение с более чем 500 подписями, в котором требуют:

Снять проект решения с рассмотрения в его нынешнем виде.

Провести полную инвентаризацию всех существующих МАФов.

Прекратить практику заключения краткосрочных договоров сроком на один год, создающую постоянную неопределенность.

Разработать прозрачный механизм защиты прав действующего бизнеса до принятия единого общегосударственного закона.

Есть ли шанс на компромисс?

Окончательная точка в рассмотрении новых правил размещения МАФов пока не поставлена. Проект отправлен на доработку. Городские власти обещают изучить все замечания, поступившие от предпринимателей, и найти взвешенное решение — наполнить городскую казну, не поставив при этом под угрозу малый бизнес Одессы.

— Система аукционов — самая прозрачная и честная, потому что сейчас все происходит непрозрачно, — считает Петр Обухов. — Каким образом каждый предприниматель получил свое место? Мы понимаем, что все это происходило кулуарно и благодаря личным договоренностям. В нормальной европейской стране так быть не должно. Должны действовать единые правила для всех. Кроме того, цена должна быть дифференцированной. Сейчас МАФ на Дерибасовской платит 70 гривен за квадратный метр в месяц, и МАФ где-нибудь в конце Пересыпского района платит столько же. Это неправильно с экономической точки зрения. И город может получать больше денег, если цена будет определяться рыночным способом. Я не рассматриваю вопрос МАФов исключительно как вопрос наполнения бюджета. Это, во-первых, борьба с коррупцией, а во-вторых — внешний вид города. Если в результате этого решения поступления в бюджет уменьшатся, но город станет более ухоженным, для меня это нормально.

Справка «Одесской жизни»

МАФ — это временное сооружение для осуществления предпринимательской деятельности, которое устанавливается без фундамента. К МАФам относятся киоски, павильоны, торговые палатки и другие объекты мелкой торговли и сферы услуг.

Напомним, что в центре Одессы незаконно возводят МАФы: захвачена часть сквера «Пале-Рояль».

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