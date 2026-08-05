Ключевые моменты:

Туристы тратят на недельный отдых в Одессе от 30 до почти 100 тысяч гривен — в зависимости от формата поездки.

Самые большие расходы приходятся на аренду жилья, питание и развлечения.

Некоторые отдыхающие считают, что цены в Одессе уже можно сравнить с зарубежными курортами.

100 тысяч за неделю в Одессе

Август традиционно считается пиком курортного сезона в Одессе. В это время море уже хорошо прогрето, Привоз заполнен сезонными фруктами и овощами, а город принимает наибольшее количество отдыхающих. Однако вместе с этим растут и расходы — прежде всего на жильё, питание и досуг.

Бюджет отдыха в Одессе существенно зависит от формата поездки. Одни выбирают комфортные отели и рестораны, другие — более доступное жильё и скромный отдых. Поэтому итоговая сумма расходов у каждого разная.

Алина, приехавшая из Волынской области, рассказала, что они с мужем планируют потратить около 60 тысяч гривен за 5–6 дней. По её словам, больше всего денег ушло на проживание и питание, однако главной целью поездки была не роскошь, а знакомство с Одессой и её неповторимой атмосферой.

Не намного дешевле отдых обходится и семьям. Виктория из Днепра рассказала, что шесть дней отдыха на троих стоили примерно 50 тысяч гривен. Из этой суммы около 20 тысяч гривен ушло на аренду жилья, остальное — на питание и развлечения.

Для большинства туристов именно проживание становится основной статьёй расходов. Стоимость зависит от района города, условий проживания и близости к морю.

Так, Диана из Полтавы отметила, что они с мужем потратили более 30 тысяч гривен за пять дней. Апартаменты стоили около 3 тысяч гривен в сутки, однако, по её словам, больше всего удивили именно цены на питание.

Некоторые туристы уверены, что отдых в Одессе сейчас обходится слишком дорого. Александр из Запорожья рассказал, что за неделю они с любимой потратили почти 100 тысяч гривен.

По его мнению, нынешние цены вполне сопоставимы со стоимостью зарубежных поездок, которые до полномасштабной войны были доступны украинцам. Он считает, что из-за ограниченных возможностей выезда за границу внутренний туризм стал значительно дороже.

В то же время далеко не всем отдых обходится в десятки тысяч гривен. Дмитрий и Наталья из Днепра остановились у друзей, благодаря чему смогли существенно сократить расходы.

По их словам, основными статьями бюджета стали дорога и питание, на которое они потратили около 5 тысяч гривен. Расходы на развлечения, отмечают туристы, уже зависят от личных предпочтений.

Напомним, по состоянию на 30 июля 2026 года в Одесской области официально работают только 40 пляжных зон — 39 в Одессе и одна в Черноморске. Все остальные популярные курорты, включая Затоку, Каролино-Бугаз, Грибовку, Санжейку, Курортное, Сергеевку, Лебедёвку, Росейку, Катранку, Крыжановку, Фонтанку и Сычавку, остаются закрытыми.

В ГСЧС подчёркивают: если человека унесёт течением или на закрытом пляже произойдёт другая чрезвычайная ситуация, рассчитывать на оперативное спасение не стоит. Из-за угрозы дрейфующих морских мин выход спасателей в море может представлять смертельную опасность уже для них самих. Именно поэтому всю ответственность за решение купаться на закрытых пляжах отдыхающие берут на себя.

Источник: Новини.LIVE