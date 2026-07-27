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Одессу готовят к круговой обороне: созданы три рубежа защиты с фортификациями и инженерными сооружениями.

ПВО уничтожает около 90% ракет и «Шахедов», которыми Россия атакует регион.

ОТГ «Одесса» контролирует также Приднестровское и Кинбурнское направления.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал командир оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков.

По его словам, одной из главных задач остается защита региона от воздушных атак, которые продолжаются практически ежедневно.

«Мы уничтожаем примерно 90% ракет и «Шахедов», запускаемых противником. Однако людям это трудно объяснить, ведь если, например, 99% средств сбито, но и один «Шахед» куда-то прилетит и будут последствия, то население будет считать, что мы где-то все вместе недорабатываем», – объяснил Денис Носиков.

Кроме противовоздушной обороны, украинские военные продолжают укреплять защиту самого города.

По словам Носикова, сейчас завершается подготовка Одессы к круговой обороне. Она включает несколько рубежей защиты, систему фортификаций, противотанковые рвы, инженерные заграждения и другие элементы обороны.

«Очень всего много. Это очень большая, мощная система обороны города Одесса и Одесской области, которая почти делает невозможным продвижение врага в случае, если он примет решение идти в Одессу», – подчеркнул командир ОТГ «Одесса».

Он также отметил, что группировка отвечает не только за Одесскую область, но и контролирует Приднестровское и Кинбурнское направления.

По словам военного, Силы обороны готовы и к возможной попытке высадки морского десанта.

«Мы готовы ко всему», – подчеркнул Денис Носиков.

Ранее бойцы 123-й отдельной бригады территориальной обороны, входящей в состав ОТГ «Одесса», впервые применили управляемую морскую платформу для доставки и высадки наземного роботизированного комплекса на Кинбурнской косе. Военные считают, что подобные технологии позволяют выполнять боевые задачи, минимизируя риск для личного состава.

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