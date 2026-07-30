инклюзивный маршрут

Ключевые моменты:

  • В Одессе опубликовано расписание автобусов, приспособленных для перевозки людей с инвалидностью, на август 2026 года.
  • Для пассажиров будут работать 21 инклюзивный автобусный маршрут в разных районах города.
  • Для каждого маршрута указаны время отправления в обоих направлениях и контакты ответственных лиц.
  • С полным перечнем маршрутов и графиком движения можно ознакомиться в материале.

Новое расписание автобусов в Одессе

Маршрут №121

  • ул. Ак. Сахарова: 08:00, 12:00, 16:00, 20:00.
  • пр-т Небесной Сотни: 06:00, 10:00, 14:00, 18:00.
    Телефон ответственного лица: 0994457301.

Маршрут №127

  • Мемориал 411-й батареи: 07:05, 10:35, 13:00, 15:25.
  • Инфекционная больница: 08:20, 11:50, 14:10, 16:40.
    Телефон ответственного лица: 0503279421.

Маршрут №145

  • ул. Левитана (ж/м «Радужный»): 06:20, 08:15, 8:50, 10:25, 12:15, 12:45, 14:20, 15:55, 16:35, 18:20, 20:00.
  • ул. Высоцкого: 06:15, 7:00, 08:05, 09:50, 10:50, 11:50, 13:35, 14:30, 16:00, 18:00, 20:00.
    Телефон ответственного лица: 0991545207.

Маршрут №146

  • ул. Д. Ойстраха: 05:50, 09:30, 13:10, 16:50.
  • ул. Е. Чикаленко (Ак. Вильямса): 07:40, 11:20, 15:00, 18:40.
    Телефон ответственного лица: 0994457301.

Маршрут №148

  • ул. Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56.
  • пр-т Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43.
    Телефон ответственного лица: 0974563814.

Маршрут №149

  • ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса): 06:20, 09:20, 12:20, 15:20, 18:30.
  • пр-т Украинских Героев: 07:25, 10:40, 13:40, 16:50, 20:00.
    Телефон ответственного лица: 0991545207.

Маршрут №150

  • ул. Ак. Королёва: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00.
  • пр-т Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00.
    Телефон ответственного лица: 0674054608.

Маршрут №168

  • ул. Добровольцев: 07:00, 09:00, 09:30, 14:00, 14:30, 17:30, 19:00, 19:30.
  • ул. 28-й бригады (ул. Паустовского), маг. «Копейка»: 07:02, 07:30, 09:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:45.
    Телефоны ответственного лица: 0677124929, (048) 7889383.

Маршрут №175

  • Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45.
  • «Аптека Гаевского»: 09:15, 12:25, 15:40, 19:10.
    Телефон ответственного лица: (048) 7432386.

Маршрут №185

  • Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30.
  • «Аптека Гаевского»: 08:05, 11:50, 15:30, 18:50.
    Телефон ответственного лица: (048) 7432386.

Маршрут №190

  • ул. 28-й бригады (ул. Паустовского): 06:46, 07:05, 09:00, 09:05, 11:35, 14:05, 16:05, 16:15.
  • Железнодорожный вокзал: 07:50, 08:05, 10:00, 10:58, 12:45, 14:55, 17:00, 17:05.
    Телефоны ответственного лица: 0503279421, 0681803065.

Маршрут №191

  • Пересыпский мост: 5:50, 06:56, 9:00, 9:35, 10:20, 12:20, 12:50, 13:35, 15:40, 16:00, 16:56, 19:00.
  • Мемориал 411-й батареи: 7:16, 07:55, 08:35, 10:39, 11:55, 12:15, 13:59, 14:35, 15:10, 17:19, 17:55, 18:44, 20:30.
    Телефоны ответственного лица: 0681803065, (048) 7889383.

Маршрут №198

  • ул. Неждановой (Онкодиспансер): 07:04, 7:40, 08:15, 09:00, 09:40, 11:20, 12:10, 13:10, 13:30, 14:40, 16:00, 18:15.
  • Аркадия: 08:00, 08:40, 09:05, 09:55, 10:40, 12:20, 13:10, 14:00, 14:40, 15:40, 16:55, 19:10.
    Телефон ответственного лица: 0681206667.

Маршрут №201

  • ул. Николая Аркаса: 06:00, 06:15, 08:20, 08:35, 10:40, 10:55, 13:00, 13:15, 15:20, 15:35, 17:40, 17:55.
  • пл. Старосенная (железнодорожный вокзал): 07:10, 07:25, 09:45, 10:00, 12:05, 12:20, 14:25, 14:40, 16:45, 17:00, 19:05, 19:20.
    Телефон ответственного лица: 0504157046.

Маршрут №203

  • Цементный завод: 06:55, 08:45, 11:30, 14:00, 17:00.
  • парк им. Т. Г. Шевченко: 07:50, 09:35, 12:25, 14:55, 17:55.
    Телефон ответственного лица: 0636676294.

Маршрут №214

  • Свято-Иверский монастырь: 05:55, 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 15:45, 17:45.
  • ул. Неждановой (Онкодиспансер): 05:35, 07:05, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25, 17:05.
    Телефон ответственного лица: 0681206667.

Маршрут №220а

  • пр-т Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.
  • Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.
    Телефон ответственного лица: 0973415367.

Маршрут №221

  • ул. Е. Чикаленко (Ак. Вильямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.
  • Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.
    Телефон ответственного лица: 0973415367.

Маршрут №232а

  • ул. Е. Чикаленко (Ак. Вильямса): 06:20, 08:15, 15:20, 17:30.
  • ул. Ак. Сахарова: 06:30, 08:10, 12:30, 17:15.
    Телефон ответственного лица: 0503279421.

Маршрут №233

  • Тираспольское шоссе («Два столба»): 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40.
  • парк им. Т. Г. Шевченко: 07:40, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40.
    Телефон ответственного лица: 0681803065.

Маршрут №242

  • ул. 28-й бригады: 06:55, 09:40, 16:10.
  • ООМЦ «Больница водников»: 08:30, 11:20, 18:00.
    Телефон ответственного лица: 0503279421.

Напомним, что с 1 августа автобус №110 снова будет курсировать по субботам и воскресеньям. Стоимость проезда составит 25 гривен.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Вас может заинтересовать