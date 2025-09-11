Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе 11 сентября сохранит тепло +21…+22°С.

Воздух днем прогреется до +25 — 27°С, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг, 11 сентября, температура морской воды в Одессе останется в пределах 21–22°С. Это комфортный показатель для купания в теплый осенний день.

Днем в городе будет тепло и солнечно, температура воздуха 25–27°С, осадков не прогнозируется.

Фото — Анна Баратинская