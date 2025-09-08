На войне погиб солдат Алексей Французан из Килийской громады

Ключевые моменты:

Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

«С глубокой грустью извещаем, что 3 сентября 2025 года перестало биться сердце военнослужащего, жителя Килийской общины, старшего солдата Алексея Николаевича Французана, 1982 года рождения, призванного на военную службу 17 июня 2023 года.

Измаильская районная государственная администрация выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Алексея.

Светлая и вечная память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто знал его и уважал», – говорится в сообщении.

О дне и времени прощания с погибшим бойцом не сообщается.

