Ключевые моменты:

Вячеслав Кирилов родился в Одесской области, был поваром, увлекался казачеством и стал добровольцем в первые месяцы войны.

Он сражался за Украину в составе «Азова» и погиб в бою под Широкино 15 февраля 2015 года, уничтожив около 10 оккупантов.

Теперь его именем названа улица в Одессе — вместо названия, связанного с советским прошлым.

Улица Чапаева стала улицей Вячеслава Кирилова

Вячеслав Кирилов родился в 1981 году в Белгороде-Днестровском, Одесская область. Учился в Одесском высшем профучилище торговли и технологий питания, работал поваром. Увлекался историей казачества и считал себя воином не только по происхождению, но и по духу.

После начала российской агрессии в 2014 году он стал активистом «Совета общественной безопасности» и помогал украинским военным как инструктор по тактической медицине. Позже вступил в добровольческий полк «Азов», с которым поехал на фронт в свой 33-й день рождения — 19 декабря 2014 года.

Вячеслав Кирилов погиб 15 февраля 2015 года при отражении атаки на Широкино, недалеко от Мариуполя. В том бою он уничтожил около 10 российских оккупантов. Похоронен на Таировском кладбище в Одессе. У Вячеслава остались жена и сын.

За свою отвагу он был посмертно награжден орденом «За мужество» III степени, медалью «Защитнику Мариуполя» и почетным знаком «Мариуполь. Отстояли – победили».

Теперь в его честь названа улица в Одессе — это символический шаг в сторону очищения города от советского прошлого и увековечивания памяти настоящих героев Украины.

