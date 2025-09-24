Ключевые моменты:
- В Одессе улицы Чапаева и Среднюю переименовали в честь погибших воинов — Вячеслава Кирилова и Александра Свища.
- Парк на пересечении Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки получил имя поэтессы.
- Улицы Сакко и Архитектора Дмитренко объединили в одну — улицу Архитектора Дмитренко.
Решение о переименовании улиц и парка поддержали 44 депутата, еще трое воздержались от голосования.
Улица Чапаева получила имя бойца полка «Азов» Вячеслава Кириллова, погибшего в боях под Мариуполем в 2015 году, а улицу Среднюю назвали в честь Героя Украины Александра Свища, который пал под Бахмутом в 2023-м.
Парк на пересечении Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки теперь носит имя поэтессы, посещавшей Одессу трижды, а улицы Сакко и Архитектора Дмитренко в Киевском районе объединены в единую улицу Архитектора Дмитренко.
Напомним, 30 июля 2024 года в Одесской военной администрации опубликовали распоряжение о массовом переименовании улиц и других топонимических объектов в Одессе и области. Полный список новых названий, который включает 432 пункта.
Вы также можете узнать, почему предложение мэрии переименовать переулок Молокова в переулок Ирины Поповой вызвало острую реакцию общественных активистов.