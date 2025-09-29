Ключевые моменты:
- 28 сентября в Молдове прошли парламентские выборы, на которых проголосовали более 1,5 млн человек, явка составила 52%.
- По предварительным данным после подсчета 99% голосов, лидирует проевропейская партия Майи Санду «Действие и солидарность» (49,99%).
- Основным оппонентом стал пророссийский Патриотический блок, набравший 24,28%.
- Выборы сопровождались попытками вмешательства со стороны России, включая кибератаки и кампании дезинформации.
Как проходило голосование на выборах в Молдове
Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, подсчитано уже более 99% голосов. По предварительным данным, на парламентских выборах лидирует в Молдове лидирует проевропейская Партия «Действие и солидарность».
- Проевропейское Действие и Солидарность — 49,99%
- Пророссийский Патриотический блок — 24,28%
28 сентября в Молдове состоялись судьбоносные парламентские выборы, которые имеют решающее значение для проевропейского курса страны. Подсчет голосов за границей еще продолжается. Официальные результаты ожидаются 29 сентября ближе к полудню по Киеву.
Согласно данным ЦИК, общая явка составила 52%, среди людей в возрасте от 18 до 25 лет явка составила 48%. Наибольший показатель среди людей в возрасте 66−75 лет. Их явка составила 76,14%.
Ранее сообщалось, что попытки России повлиять на ход и результат этого голосования являются одними из самых мощных за последние годы. В частности, президент Молдовы Майя Санду заявляла, что победа пророссийских сил на выборах 28 сентября может привести к утрате независимости страны и превращению ее в плацдарм для российского вторжения в Одесскую область.
Выборы в Молдове сопровождались и другими вызовами – от кибератак до масштабных кампаний дезинформации, включая использование поддельного контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, что подчеркивает высокие риски внешнего влияния на политический курс страны.