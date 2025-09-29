Ключевые моменты:

28 сентября в Молдове прошли парламентские выборы, на которых проголосовали более 1,5 млн человек, явка составила 52%.

По предварительным данным после подсчета 99% голосов, лидирует проевропейская партия Майи Санду «Действие и солидарность» (49,99%).

Основным оппонентом стал пророссийский Патриотический блок, набравший 24,28%.

Выборы сопровождались попытками вмешательства со стороны России, включая кибератаки и кампании дезинформации.

Как проходило голосование на выборах в Молдове

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, подсчитано уже более 99% голосов. По предварительным данным, на парламентских выборах лидирует в Молдове лидирует проевропейская Партия «Действие и солидарность».

Проевропейское Действие и Солидарность — 49,99%

Пророссийский Патриотический блок — 24,28%

28 сентября в Молдове состоялись судьбоносные парламентские выборы, которые имеют решающее значение для проевропейского курса страны. Подсчет голосов за границей еще продолжается. Официальные результаты ожидаются 29 сентября ближе к полудню по Киеву.

Согласно данным ЦИК, общая явка составила 52%, среди людей в возрасте от 18 до 25 лет явка составила 48%. Наибольший показатель среди людей в возрасте 66−75 лет. Их явка составила 76,14%.

Ранее сообщалось, что попытки России повлиять на ход и результат этого голосования являются одними из самых мощных за последние годы. В частности, президент Молдовы Майя Санду заявляла, что победа пророссийских сил на выборах 28 сентября может привести к утрате независимости страны и превращению ее в плацдарм для российского вторжения в Одесскую область.

Выборы в Молдове сопровождались и другими вызовами – от кибератак до масштабных кампаний дезинформации, включая использование поддельного контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, что подчеркивает высокие риски внешнего влияния на политический курс страны.