Ключевые моменты:

Дональд Трамп, по словам его советника Кита Келлога, санкционировал нанесение Украиной дальнобойных ударов по территории России, но решение по ракетам «Томагавк» еще не принято.

Над Украиной в ночь на 29 сентября уничтожено 23 из 32 БПлА.

Тем временем на фронте продолжаются ожесточённые бои, особенно в районе Покровского и Новопавловского, а за сутки зафиксировано более 130 боестолкновений и уничтожено более 1000 российских оккупантов.

Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории страны-агрессора России. Об этом он сказал в эфире Fox News 28 сентября.

«Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары с большого расстояния. Никаких убежищ не существует», — ответил Келлог на вопрос журналистки, санкционировал ли Трамп нанесение дальнобойных ударов по РФ.

«Мы передаём ему «Томагавки»?», — уточнила телеведущая.

«Это решение пока не принято. Но он (Зеленский — Ред.) попросил. Я знаю, что президент Зеленский действительно их запросил, что было подтверждено постом в социальных сетях вице-президента Вэнса. Решение будет за президентом», — сказал спецпредставитель.

Отметим, после переизбрания в 2024 году Трамп критиковал разрешение экс-президента США Джо Байдена бить по России дальнобойным оружием, в частности, ракетами ATACMS, которые Силы обороны используют с ноября 2024 года.

Этой ночью сбито 23 вражеских дрона

В ночь на 29 сентября противник атаковал украину 32 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений.

Как сообщили в Воздушных силах, противовоздушной обороной сбито/подавлено 23 вражеских БПЛА на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 8 локациях.

По теме: Ночью враг атаковал Одесчину ударными дронами – пострадали винзавод и жилой дом (фото)

Купянск находится под контролем ВСУ — Генштаб

Город Купянск Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

«На севере города продолжаются поисково-ударные действия Вооруженных сил Украины против российских оккупантов. В самом городе Купянске — сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия», — заявил Ковалев.

Он отметил, что въезд для гражданских в город ограничен для эффективного проведения вышеуказанных мероприятий Вооруженных сил Украины.

Основное о боях и потерях на фронте за сутки

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 136 боевых столкновений. Самыми горячими остаются Покровское и Новопавловское направления, де произошло половина штурмов.

Вчера противник нанес один ракетный и 81 авиационный удар, применил 50 ракет и сбросил 156 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил 4682 обстрела, в том числе 124 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6432 дрона-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления БПЛА и еще пять других важных объектов врага.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1080 человек.

Также украинские воины обезвредили семь танков, 53 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 617 беспилотных летательных аппаратов, 43 крылатые ракеты, 111 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники оккупантов.