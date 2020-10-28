В Одессе одобрили 16 проектов «Общественного бюджета-2021» – за что можно голосовать?

С 28 октября по 16 ноября 2020 года одесситы могут проголосовать за достойный, по их мнению, проект «Общественного бюджета-2021» на платформе «Социально активный гражданин».
Как рассказывала «Одесская жизнь», проектов было много, некоторые из них поражали необычностью. Теперь – по сути.
Из 113 опубликованных проектов комиссия по Общественному бюджету выставила на голосование 16. Это 8 малых проектов (бюджет от 100 тыс. до 500 тыс. грн), и 8 больших (бюджет от 500 тыс. до 1,5 млн грн).
Из малых проектов на голосование представлены:
- телемедконсультант «Помощь в борьбе за жизнь» для паллиативных больных;
- галотерапия «Соляная симфония» (соляная комната);
- парковая скульптура в городской среде «Чаша желаний»;
- издание книги-альбома «Одесса на картах и в искусстве»;
- моя жизнь в спорте (создание спортивной зоны для активного отдыха одесситов всех возрастов);
- пляжные инвалидные коляски – на городские пляжи;
- городская мобильная служба раннего вмешательства (организация медико-психолого-педагогической помощи);
- тренинговый центр для овладения навыками паллиативной помощи.
Из больших проектов голосовать можно за следующие:
- футбольно-баскетбольная площадка «Мир спорта»;
- город скульптур (продолжение реализации проекта 2017 года);
- освещение нерегулируемых пешеходных переходов;
- парк искусств (по всей территории парка «Юность»);
- маршрут одесских котов (продолжение реализации известного одесского проекта);
- уличный мини-театр и арт-галерея в парке Шевченко;
- ожившие стены (украшение городских стен новыми работами мастеров стрит-арта);
- пляжный стрит-арт (украшение бетонных стен и плит работами мастеров стрит-арта).
Итак, одесситы могут теперь голосовать за тот или иной представленный малый или большой проект.
Проекты-победители мэрия обнародует до 21 ноября 2020 года.
Фото: Одесский городской совет