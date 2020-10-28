Новости Одессы и Одесской области

В Одессе одобрили 16 проектов «Общественного бюджета-2021» – за что можно голосовать?

В Одессе одобрили 16 проектов «Общественного бюджета-2021» – за что можно голосовать?

С 28 октября по 16 ноября 2020 года одесситы могут проголосовать за достойный, по их мнению, проект «Общественного бюджета-2021» на платформе «Социально активный гражданин».

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как рассказывала «Одесская жизнь», проектов было много, некоторые из них поражали необычностью. Теперь – по сути.

Из 113 опубликованных проектов комиссия по Общественному бюджету выставила на голосование 16. Это 8 малых проектов (бюджет от 100 тыс. до 500 тыс. грн), и 8 больших (бюджет от 500 тыс. до 1,5 млн грн).

Из малых проектов на голосование представлены:

  1. телемедконсультант «Помощь в борьбе за жизнь» для паллиативных больных;
  2. галотерапия «Соляная симфония» (соляная комната);
  3. парковая скульптура в городской среде «Чаша желаний»;
  4. издание книги-альбома «Одесса на картах и в искусстве»;
  5. моя жизнь в спорте (создание спортивной зоны для активного отдыха одесситов всех возрастов);
  6. пляжные инвалидные коляски – на городские пляжи;
  7. городская мобильная служба раннего вмешательства (организация медико-психолого-педагогической помощи);
  8. тренинговый центр для овладения навыками паллиативной помощи.

Из больших проектов голосовать можно за следующие:

  1. футбольно-баскетбольная площадка «Мир спорта»;
  2. город скульптур (продолжение реализации проекта 2017 года);
  3. освещение нерегулируемых пешеходных переходов;
  4. парк искусств (по всей территории парка «Юность»);
  5. маршрут одесских котов (продолжение реализации известного одесского проекта);
  6. уличный мини-театр и арт-галерея в парке Шевченко;
  7. ожившие стены (украшение городских стен новыми работами мастеров стрит-арта);
  8. пляжный стрит-арт (украшение бетонных стен и плит работами мастеров стрит-арта).

Итак, одесситы могут теперь голосовать за тот или иной представленный малый или большой проект.

Проекты-победители мэрия обнародует до 21 ноября 2020 года.

Фото: Одесский городской совет

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить