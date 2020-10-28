В Одессе одобрили 16 проектов «Общественного бюджета-2021» – за что можно голосовать?

С 28 октября по 16 ноября 2020 года одесситы могут проголосовать за достойный, по их мнению, проект «Общественного бюджета-2021» на платформе «Социально активный гражданин».

Как рассказывала «Одесская жизнь», проектов было много, некоторые из них поражали необычностью. Теперь – по сути.

Из 113 опубликованных проектов комиссия по Общественному бюджету выставила на голосование 16. Это 8 малых проектов (бюджет от 100 тыс. до 500 тыс. грн), и 8 больших (бюджет от 500 тыс. до 1,5 млн грн).

Из малых проектов на голосование представлены:

телемедконсультант «Помощь в борьбе за жизнь» для паллиативных больных; галотерапия «Соляная симфония» (соляная комната); парковая скульптура в городской среде «Чаша желаний»; издание книги-альбома «Одесса на картах и в искусстве»; моя жизнь в спорте (создание спортивной зоны для активного отдыха одесситов всех возрастов); пляжные инвалидные коляски – на городские пляжи; городская мобильная служба раннего вмешательства (организация медико-психолого-педагогической помощи); тренинговый центр для овладения навыками паллиативной помощи.

Из больших проектов голосовать можно за следующие:

футбольно-баскетбольная площадка «Мир спорта»; город скульптур (продолжение реализации проекта 2017 года); освещение нерегулируемых пешеходных переходов; парк искусств (по всей территории парка «Юность»); маршрут одесских котов (продолжение реализации известного одесского проекта); уличный мини-театр и арт-галерея в парке Шевченко; ожившие стены (украшение городских стен новыми работами мастеров стрит-арта); пляжный стрит-арт (украшение бетонных стен и плит работами мастеров стрит-арта).

Итак, одесситы могут теперь голосовать за тот или иной представленный малый или большой проект.

Проекты-победители мэрия обнародует до 21 ноября 2020 года.

Фото: Одесский городской совет