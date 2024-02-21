Новости Одессы и Одесской области

Одесские депутаты увеличили помощь военным: как распределят средства

Одесские депутаты увеличили помощь военным: как распределят средства

Депутаты Одесского городского совета поддержали увеличение финансирования городской целевой программы «Безопасный город Одесса» на 131,7 млн гривен.

Решение было принято в ходе сессии Одесского горсовета 21 февраля 2024 года.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, средства будут перечислены на счета воинских частей, согласно предоставленных заявок.

«Это в основном дроны, РЭБ и транспортные средства, увеличивающие мобильность подразделений и спасающие жизни наших защитников», — уточнил городской голова.

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За поддержку военных Одесский горсовет получил благодарность от Третьей штурмовой бригады.

От командира легендарного подразделения Андрея Билецкого городскому совету был передан Флаг Третьей отдельной штурмовой бригады с подписями бойцов.

С осени 2022 года штурмовая бригада находится на самых адских направлениях и проводит как оборонительные, так и наступательные операции. Сейчас бригада обороняется на Авдеевском направлении.

Отметим, на Думской площади перед зданием одесской мэрии продолжают собираться самые стойкие горожане. Они требуют: «Коррупцией вы убиваете с рану и наших Защитников», «Бюджет на ВСУ», «Воевать технологиями, а не людьми».

Первую акцию у мэрии инициировала в августе 2023 года глава благотворительного фонда «Корпорация монстров», известная волонтерка Екатерина Ножевникова.

А еще одесские и украинские волонтеры ищут ответ на вопрос: Как нам не проиграть эту войну в 2024 году?

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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