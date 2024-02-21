Одесские депутаты увеличили помощь военным: как распределят средства

Решение было принято в ходе сессии Одесского горсовета 21 февраля 2024 года.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, средства будут перечислены на счета воинских частей, согласно предоставленных заявок.

«Это в основном дроны, РЭБ и транспортные средства, увеличивающие мобильность подразделений и спасающие жизни наших защитников», — уточнил городской голова.

Читайте также: Одесса передала 61 лодку для военных (фото, видео)

За поддержку военных Одесский горсовет получил благодарность от Третьей штурмовой бригады.

От командира легендарного подразделения Андрея Билецкого городскому совету был передан Флаг Третьей отдельной штурмовой бригады с подписями бойцов.

С осени 2022 года штурмовая бригада находится на самых адских направлениях и проводит как оборонительные, так и наступательные операции. Сейчас бригада обороняется на Авдеевском направлении.

Отметим, на Думской площади перед зданием одесской мэрии продолжают собираться самые стойкие горожане. Они требуют: «Коррупцией вы убиваете с рану и наших Защитников», «Бюджет на ВСУ», «Воевать технологиями, а не людьми».

Первую акцию у мэрии инициировала в августе 2023 года глава благотворительного фонда «Корпорация монстров», известная волонтерка Екатерина Ножевникова.

А еще одесские и украинские волонтеры ищут ответ на вопрос: Как нам не проиграть эту войну в 2024 году?