В Одессе обновят и расширят крематорий

Об этом идет речь в проекте внесения изменений в городскую целевую программу благоустройства на 2022-2026 годы.

Согласно документу, в 2024 году планируется потратить 10 млн грн на приобретение новой кремационной печи.

В 2022 году одесская мэрия сообщала, что для поддержания круглосуточного режима работы крематория был проведен ремонт. В городе приняли решение остановить работу двух печей в сутки, чтобы сделать срочный ремонт и обеспечить работу крематория в дальнейшем.

Тогда в связи с войной Харьковский крематорий временно остановил свою работу, поэтому в стране оставались Киевский и Одесский. Сейчас работают все три крематория.

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Также в Одессе выделят 8,9 млн грн. на благоустройство кладбищ. Планируется строительство дорожного покрытия, уборных и водопровода с колодцами.

Напомним, в «ковидном» 2021 году одесский крематорий работал на пределе возможностей, проводя примерно полсотни кремаций ежедневно.