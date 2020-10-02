Пасека на Оперном театре и мечта спортсмена: проекты-идеи Общественного бюджета-2021 от одесситов

За этот период одесситы подали 131 проект на общую сумму 156,5 млн грн (156 540 667), из них:

38 малых проектов на сумму 16 549 318 грн;

93 больших проекта на сумму 139 991 349 грн.

На сегодняшний день часть проектов уже имеет статус публичных и доступна на платформе citizen.omr.gov.ua для ознакомления.

Одесские дворики и Театр на бойлерной

О каких же преобразованиях в городе мечтают горожане? Прежде всего, это превращение их дворов в цветущий оазис во всех смыслах и установка современных детских площадок. Дворы обычно предлагается обустроить в трех направлениях – спортивная зона, детская, зона отдыха. Одесситы также предлагают продолжить конкурсный проект «Дворики Одессы». Также представлен проект о создании на поселке Таирова театра на бойлерной. Речь идет о создании нового пространства в придворовой территории с использованием конструкции бойлерной. Как считают авторы проекта, мероприятия, проводимые на ее территории, должны объединить жителей.

Одесса – наш дом

Зарегистрированы проекты о профориентации для школьников 13-18 лет, внедрении экологической программы «Одесса – мой дом» для школьников, об освещении нерегулируемых пешеходных переходов на оживленных улицах и возле детских учебных заведений.

Несколько проектов посвящены спорту. Одесситы предлагают реконструировать заброшенные небольшие стадионы, создать новые с установкой там тренажерных площадок. Один из подобных проектов именуется «Мечта спортсмена».

В числе опубликованных проектов – преображение парка в Лузановке, обустройство цветущих клумб в Одессе. Предлагается обустроить и площадку для выгула собак у сквера «Вымпел», который преобразили в этом году благодаря тому же Общественному бюджету.

Есть несколько проектов, посвященных созданию новых скверов в Одессе. Есть проект и о борьбе с амброзией в городе. Зарегистрирован проект о превращении парка «Юность» в парк Искусств с установкой там скульптур и инсталляций для туристической привлекательности города – по примеру Барселоны.

Котопамятники, скульптуры и необычности

Одесситы предлагают также создать в городе Поляну сказок в сквере Шклярука и продолжить украшать город новыми скульптурами («Город скульптур»), пополнить маршрут «Одесские коты» новыми хвостатиками.

Один из довольно неожиданных проектов посвящен защите пчел от гибели. Он именуется «Муниципальный мед». Проект предлагает установить на крышах Оперного театра, муниципалитета, райадминистраций, вдоль Трассы здоровья и в парках города мини-пасеки на 3-4 улья и нанять пасечника, который будет следить за пчелами. Причем, все пчелы должны быть миролюбивых пород. Собранный мед проект предполагает раздавать в детские сады и школы или реализовывать под торговой маркой «Муниципальный мед Одессы».

О голосовании за проекты и их внедрении

Срок оценки комиссией по вопросам общественного бюджета города Одессы представленных проектов и выставление их на голосование – с 8 по 27 октября 2020 года (включительно). Начало голосования за проекты – 28 октября 2020 года. Завершение голосования за проекты – 16 ноября 2020 года (включительно). Обнародование проектов-победителей – до 21 ноября 2020 (включительно). Внедрение проектов – до 5 декабря 2021 года.

Фото: citizen.omr.gov.ua