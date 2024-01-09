Помощь от Запада на паузе: как Украина будет латать дыры в бюджете в 2024 году

Зарплаты и пенсии под вопросом

Конец 2023 года не давал поводов для оптимизма в финансовой сфере. Бюджет Украины на 2024 год — на треть пустой, помощь от США «застряла» в Конгрессе, а деньги от Евросоюза блокирует Венгрия. Вместе с тем на сегодня собственными средствами Украина может финансировать только потребности армии. Расходы социальной сферы покрываются за счет внешней помощи.

Общий дефицит госбюджета на 2024 год составляет 41 млрд долларов. Эти средства страна планирует получить от партнеров, чтобы закрыть текущие потребности. Пока что в Министерстве финансов есть договоренности на получение менее трети от необходимой суммы. Это льготные кредиты от Великобритании и Японии, а также — некоторые транши от МВФ. Переговоры о привлечении средств ведутся с Канадой, Норвегией и Южной Кореей. Но даже в случае успеха эти займы невозможно сравнить с финансированием, которое Украина ожидает получить от ЕС и США. И если этого финансирования не будет, то, как заявила глава Минэкономики Юлия Свириденко, государству придется задержать выплату зарплат 500 тысячам госслужащих и учителей, а пенсии — 10 миллионам пенсионеров.

Что делать, если помощь прекратится

Партнеры уверяют, что Украину без поддержки не оставят. И глава МВФ Кристалина Георгиева призвала украинских союзников как можно скорее принять решение о финансовой помощи. По ее словам, без этого наша страна сможет продержаться лишь несколько месяцев.

Пока экономическая ситуация в Украине стабильна. Бюджетные поступления демонстрируют ограниченно положительный рост. Пенсии и зарплаты выплачиваются вовремя. Рост цен уже не скачкообразный, ощутимо укрепился курс гривны.

Но вместе с тем зависимость от внешнего потока помощи критична для украинской экономики. И ее прекращение грозит масштабным экономическим кризисом: инфляцией без тормозов, сверхвысокой эмиссией, неконтролируемой девальвацией гривны, несвоевременным выполнением государством социальных обязательств.

Есть в резерве и непопулярные меры

Украинские власти не скрывают, что при отсутствии достаточного внешнего финансирования придется прибегнуть к непопулярным мерам. Тем более жестким, чем больше будет «дыра» в бюджете.

Речь идет, например, об отказе от некритических расходов, таких как капитальное строительство и программы развития. Правда, сегодня такие расходы в госбюджет и так почти не заложены, а значит, и отказ от них большой пользы не принесет.

Говорят и о перераспределении местных бюджетов. Однако суммы, о которых идет речь, также не смогут глобально спасти ситуацию.

Еще одно решение — более радикальное — увеличение налогов.

Следующим шагом может быть девальвация гривны. Если национальная валюта станет слабее, государство сможет получать больше таможенных поступлений. Кроме того, увеличится эквивалент международной помощи в гривнах. А значит — Украина сможет покрыть больше расходов за те же средства. Правда, такое решение дает временный эффект. Недостаток десятков миллиардов долларов оно компенсировать не сможет. И будет иметь негативные последствия для экономики.

Предпоследний вариант — сокращение социальных выплат и зарплат чиновников. Но даже при жесткой экономии таким образом власти смогут выручить не более трех миллиардов долларов.

Последний шаг, к которому могут прибегнуть при худшем сценарии, — вновь «включить печатный станок». Украинцы неизбежно почувствуют последствия этого решения на себе. Оно приведет к скачку инфляции и обесцениванию гривны.

Руководство страны ищет и другие пути финансирования. Один из вариантов — использование замороженных активов центробанка рф и российских олигархов в разных странах мира. Частично эти средства уже начали передавать Украине.

План против Орбана и внутренние резервы

Конгресс США только в январе примет решение о новом пакете финансовой помощи для Украины в размере 61 млрд долларов. А 50 млрд евро от Евросоюза все еще блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Поэтому готовится резервный план, чтобы в обход вето Венгрии предоставить Украине 20 млрд евро. Этот вопрос лидеры ЕС обсудят на внеочередном саммите, который состоится 1 февраля.

План позволит Европейской комиссии в интересах Украины заимствовать средства на рынках капитала. В ЕС предполагают, что оказать помощь Украине смогут до марта.

— Если поддержки не будет в первые дни января — это означает, что нужно переходить к плану «Б», — говорит советник Президента Украины экономист Олег Устенко. — План «Б» может быть многоуровневым. Но я считаю, что на первом этапе достаточно будет обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов.

Остается надеяться, что украинские олигархи не откажут и пожертвуют честно заработанное на финансирование пенсий и зарплат. Ведь размеры внешней помощи сокращаются, и добиваться ее становится все сложнее.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів.