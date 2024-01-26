В Одессе начнутся ремонтные работы на спуске Маринеско

Об этом стало известно во время заседания исполкома Одесского горсовета.

Заказчиком работ выступило КП “Одесгорэлектротранс”, поскольку из-за сдвига грунта повреждения получили трамвайные пути и это повлияло на работу трамваев на данном маршруте.

Просадку грунта зафиксировали на участке дороги между домами №16 и №18. Как сказал мэр Геннадий Труханов, оползни зафиксировали уже после начала полномасштабной войны.

По словам мэра, спуск Маринеска был капитально отремонтирован, работы выполнены качественно с расчетом на мирное время. А оползни в сторону моря были зафиксированы уже после начала войны.

Кроме того, под склоном были обнаружены старые дренажные каналы, которые были неправильно законсервированы. И находятся они ориентировочно под тем участком дороги, которая и просела. По мнению экспертов, разрушение каналов может влиять на просадку дороги и трамвайный путь.

Строительная компания, возводящая жилой комплекс на спуске, делает подпорную стену, чтобы стабилизировать склон. После стабилизационных работ начнут производить ремонт поврежденного участка дороги.

По словам мэра, ремонт может быть завершен уже летом этого года, после чего на маршрут «Север-Юг» вернутся многосекционные трамвайные вагоны «Одиссей Макс». Ведь, чтобы снизить нагрузку на поврежденный участок на спуске, многосекционные трамвайные вагоны были сняты с маршрута №7. Хотя для этого самого длинного маршрута Одессы разрабатывались эти вагоны и закупаются новые «Татры».

Напомним, экспертные работы по установлению причин проседания дороги стоили городскому бюджету 1 миллион 140 тысяч гривен. Сколько стоит проект и ремонт, на исполкоме не уточняли.

Что известно о проблемах спуска Маринеско

Ремонт исторического спуска был начат осенью 2019 года и окончен в конце июля 2020 года. В августе 2020 года на спуск вернулся долгожданный трамвай №12. В 2023 году на проезжей части спуска образовались трещины, грунт начал проседать, а рельсы просели. В мэрии предположили, что грунт на спуске Маринеско проседает по вине строительной компании «Простір», которая активно застраивает окружающие территории высотками.

В мае 2023 года в мэрии заявили, что нужно провести срочную комплексную экспертизу, поскольку процесс разрушения продолжается. Специалисты-эксперты пришли к выводу, что стабилизировать его поможет подпорная стенка. Проблему планировалось решить уже в сентябре. Тогда же были изменены 7-й и 12-й трамвайные маршруты.