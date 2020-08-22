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На спуск Маринеско и Софиевскую вернулся трамвай 12 маршрута

На спуск Маринеско и Софиевскую вернулся трамвай 12 маршрута

По спуску Маринеско и улице Софиевской теперь, после реконструкции, вернулись не только маршрутные такси. С 22 августа здесь уже курсирует и трамвай 12 маршрута.

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У многих, кто сидит на остановках в ожидании своих маршруток, это вызывает удивление: «О, трамвай!». Ничего удивительного: трамваев здесь не видели с марта 2019 года.

Пока по спуску Маринеско и Софиевской курсирует трамвай только 12 маршрута. Трамвай №3 по-прежнему следует от Люстдорфа до Старосенной площади — из-за капремонта Новощепного ряда.

Трамвай №12, как сообщают в КП «Одесгорэлектротранс», возвращается на свой привычный маршрут «Алексеевская площадь – Слободской рынок». Вагоны будут проходить по участку от Тираспольской площади в Херсонский сквер.

На маршруте будет работать: в будний день семь вагонов с интервалом движения 12-13 минут, в выходной день — 6 вагонов с интервалом 14-15 минут.

Также изменится маршрут трамвая №15. Он станет короче и вернется в свой классический вариант — «Тираспольская площадь – Слободской рынок». На маршруте в будни и выходные дни будет работать четыре вагона с интервалом движения 11-12 минут.

Напомним, недавно завершилась реконструкция спуска Маринеско.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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